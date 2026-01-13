Aukstajā laikā cilvēkiem bez pajumtes Liepājā iespējams vērsties Nakts patversmē
Liepājas Sociālais dienests aicina cilvēkus bez noteiktas dzīvesvietas aukstākajā ziemas nedēļā vērsties Nakts patversmē Flotes ielā 7, kur pieejamas brīvas vietas un iespēja uzturēties arī dienas laikā. No 1. janvāra ieviesta 1% līdzdalības maksa no 31. dienas, lai veicinātu aktīvāku iesaisti sociālās situācijas uzlabošanā.
Tā kā sinoptiķi šo nedēļu prognozē kā aukstāko ziemas nedēļu, Sociālais dienests atgādina, ka cilvēki bez noteiktas dzīves vietas var vērsties pēc pajumtes Nakts patversmē Flotes ielā 7 un pārlaist auksto laiku siltumā. Nakts patversmē šobrīd ir brīvas vietas, jo pakalpojumu izmanto vidēji 40 klientu, bet uzņemt iespējams kopumā 65 klientus, ārkārtas apstākļos – arī vairāk, vēsta Liepājas Sociālais dienests.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad aukstajā laikā klientu skaits ir mazāks, jo patversmē kopš 2024. gada pavasara vairs neielaiž personas alkohola reibumā, kuri vajadzības gadījumā var vērsties pašvaldības finansētajā fonda “ Agape” atskurbtuvē. Aukstajā laikā cilvēkiem ir iespēja uzturēties telpās arī dienas laikā.
No šā gada 1. janvāra arī noteikts, ka, sākot ar 31. pakalpojuma sniegšanas dienu ( līdz šim 61. dienu), klients par pakalpojumu maksā līdzdalības maksu 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem. Tas varētu veicināt personas aktīvāku iesaisti savas sociālās situācijas uzlabošanā, nodrošinot to, ka nakts patversmes pakalpojums tiek izmantots atbilstoši tā īslaicīgā atbalsta mērķim.
Nakts patversmes pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti. Pakalpojumu uz laiku līdz 60 dienām tiek nodrošināts personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā. Pildot līdzdarbības pienākumus, pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt. Nakts patversmē nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis un personiskās higiēnas iespējas.
Lai pieteiktos Nakts patversmē, jāvēršas Flotes ielā 7, sētas pusē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - vēlams darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 vai no plkst. 14.00 līdz 16.00. Visu diennakti iespējams zvanīt Nakts patversmes dežurantam, tālrunis: 63 488 108.
Kā informē patversmes vadītāja Ilona Šlisere, klientu skaits patversmē ir ļoti mainīgs, jo vienu dienu klients ir, nākamajā nav, pēc tam ierodas aiznākamajā dienā. Patversmes vadītāja uzsver, ka palīdzību nevienam neatsaka, bet īpašs gandarījums esot par gadījumiem, kad klienti aktīvi līdzdarbojas, ieklausās un risina savu sociālo situāciju, aktīvi meklējot darbu. Kad darbs atrasts, cilvēks tālāk var meklēt arī jaunu dzīvesvietu sociālajās dzīvojamās mājās.
“Situācija ir stabila, pārsvarā uzturas patstāvīgie klienti, pirms gada nogales svētkiem nāca klāt arī jauni apmeklētāji. Ir dienas, kad klientu skaits ir mainīgs - kāds dodas uz ārstniecības iestādi, kāds pēc pakalpojuma vēršas pirmreizēji, jo nonācis krīzes situācijā un lūdz speciālistu atbalstu. Vairumam Nakts patversmes klientiem ir veselības problēmas, ko viņi sadarbībā ar medicīnas māsu un sociālajiem darbiniekiem risina, apmeklējot ārstus speciālistus”, stāsta Šlisere.
Tāpat novērojams, ka Nakts patversmes klientu sarakstā atgriežas cilvēki, kuri vairākus gadus nav uzturējušies Latvijā un atkal atgriezušies Liepājā. Tad kopīgi tiek meklēti risinājumi, pastāstot par palīdzības iespējām pašvaldībā.
Nakts patversmes pakalpojumu līdz 5 dienām tiek nodrošināts arī citu pašvaldību iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā.