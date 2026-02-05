Eksprezidenti, eksministri un citi kultūras cienītāji Nacionālajā teātrī bauda lietuviešu režisora Atkočūna debiju ar humorpilno iestudējumu "Kad atkal būsim jauni". FOTO, VIDEO
Latvijas Nacionālajā teātrī ceturtdien pirmizrādi piedzīvoja lietuviešu dramaturģes Daivas Čepauskaites lugas "Kad atkal būsim jauni" jauniestudējums, ko režisējis lietuviešu režisors Rolands Atkočūns.
Iestudējums vēsta par novecošanu, dzīves prieku un attiecībām, tēmu atklājot ar humoru. Izrādē četras sievietes labākajos gados pēc vairākiem gadiem ...
Izrādes anotācijā norādīts, ka iestudējums vēsta par novecošanu, dzīves prieku un attiecībām, tēmu atklājot ar humoru. Izrādē četras sievietes labākajos gados pēc vairākiem gadiem satiekas atvadu brīdī no viņām liktenīga vīrieša, vismaz viņas par to ir pārliecinātas, taču šķietami skumjā diena sevī glabā negaidītus pārsteigumus.
Iestudējums ir Atkočūna debija Latvijas Nacionālajā teātrī. Lugai "Kad atkal būsim jauni" iepriekš tapis iestudējums Kauņas Nacionālajā drāmas teātrī, kas 2023. gadā Aleksandra Špiļevoja režijā guva skatītāju atsaucību un tika godalgots ar Lietuvas teātra gada balvu "Zelta skatuves krusts" par labāko sieviešu lomu, kas piešķirta visām četrām galveno lomu atveidotājām.
Latvijas Nacionālajā teātrī izrādē līdzās Nacionālā teātra aktieriem piedalījās arī viesmākslinieces - Dailes teātra ilggadējā aktrise Akvelīna Līvmane un Valmieras teātra aktrise Baiba Valante. Lomas atveidos Dace Bonāte, Indra Burkovska, Lāsma Kugrēna vai Baiba Valante, Līvmane, Marija Bērziņa, Voldemārs Šoriņš un Ivars Puga.
Izrādes mākslinieciskajā komandā ir režisors Atkočūns, tulkotāja Indra Brūvere-Daruliene, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka, dramaturgs Arvis Ostrovskis, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, video mākslinieks Toms Zeļģis, skaņas dizaina autors Kristaps Diura, kā arī dejas horeogrāfs un kustību konsultants Rūdis Vilsons. Darba autortiesības pieder Kauņas Nacionālajam drāmas teātrim.