Igauņi Harri Lills un Marija Kaldvē pēc divām neveiksmēm izcīnīja pirmo uzvaru (foto: Scanpix / AP)
Vakar 23:52
Igaunijas kērlinga pāris var gavilēt pēc pirmās uzvaras olimpiskajās spēlēs
Igaunijas kērlinga duets Marija Kaldvē un Harri Lills ceturtdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu jaukto pāru kērlinga turnīra trešajā mačā izcīnīja uzvaru, tiekot pie pirmā panākuma. Igaunijas pāris grupu turnīra trešajā spēlē ar 7:5 uzvarēja zviedrus, māsu un brāli Izabellu un Rasmusu Vrano.
Ar vienu uzvaru trīs spēlēs Igaunijas pāris ieņem astoto vietu desmit duetu konkurencē.
Olimpisko spēļu jaukto pāru sacensībās desmit dueti vispirms aizvadīs apļa turnīru, labākajiem četriem iekļūstot pusfinālos.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās jau trešdien ar kērlinga mačiem.