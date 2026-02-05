Smaga situācija radusies Jelgavas Pilssalas zirgiem, lūdz palīdzību
Vairāku objektīvu iemeslu dēļ Jelgavas lepnumam – Pilssalas zirgiem – kritiski trūkst siena. Citkārt pieticīgais, bet allaž darbīgais zirgu aprūpētājs Einārs Nordmanis šo problēmu cenšas risināt saviem spēkiem, taču lieti noderētu arī jelgavnieku un apkārtnes zemnieku palīdzība, iesaistoties barības krājumu sagādāšanā aptuveni 90 rumakiem, vēsta vietējais izdevums "Jelgavniekiem.lv".
Publikācijā teikts, ka pirms vairākiem gadiem Pilssalas zirgiem paredzētos līdzekļus valsts samazināja gandrīz divas reizes, un ik mēnesi Nordmanis to aprūpei saņem vien 1249 eiro. Šobrīd izmaksas zirgu pabarošanai dienā ir aptuveni 100 eiro, tādējādi ar saņemto finansējumu to nemaz nevar nosegt. Situāciju pasliktinājis arī tas, ka pērnā gada slapjā vasara nav ļāvusi sapļaut un atvest nepieciešamo siena daudzumu no Loka maģistrāles un Sieramuižas pļavām, kā rezultātā sagādātie krājumi ir beigušies, bet papildinājumu nemaz nav tik viegli atrast.
Situāciju sarežģī arī tas, ka, izņemot sienu, zirgi praktiski neko citu neēd – kopējs pirms gadiem eksperimentējis ar skābbarību, taču nekas nav izdevies – ko savvaļas skaistuļi pieraduši ēst kopš bērnības, pie tā arī pieturas.
Šobrīd ganāmpulkā ir aptuveni 90 dažāda vecuma rumaki, kuru skaits palielināsies, jo ziema ir tas laiks, kad pasaulē nāk kumeliņi. Viens jau piedzimis – pašā augstākajā februāra naktī. “Teiksim tā, bez siena visi badā nenomirs, ka kritušo skaits noteikti būs lielāks nekā citkārt,” skumji prognozē Nordmanis.
Kā vēsta Jelgavas reģionālā tūrisma centra vietne "visit.jelgava.lv", dabas liegums “Lielupes palienes pļavas” tika izveidots 1999. gadā, taču kopš 2004. gada šī teritorija ir iekļauta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā “NATURA 2000” kā savvaļas putnu, dabisko biotopu un augu sugu aizsardzībai nozīmīgas platības Latvijā un visā Eiropā. Pilssalas teritorijā atrodas 19,2 metrus augsts koka skatu tornis no kura paveras aizraujoša panorāma uz savvaļas zirgiem, divām upēm un pilsētu. 2007.gada augustā Lielupes palienes pļavās jaunas mājas sev atrada 16 “Konik Polski” savvaļas zirgi no Nīderlandes. Tie Pilssalas teritoriju ir apdzīvojuši pilnībā un nekautrējas atklīst līdz salas dienvidiem – Jelgavas pils apkārtnei.