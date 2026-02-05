Roberts Blumbergs gūst 11 punktus, Izmiras "Petkim Spor" zaudē FIBA Eiropas kausa mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs ceturtdien guva 11 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma mačā, viņa pārstāvētajai Izmiras "Petkim Spor" piedzīvojot zaudējumu.
N grupas spēlē "Petkim Spor", kas jau nodrošinājusi vietu ceturtdaļfinālā, viesos ar rezultātu 71:76 (13:28, 22:18, 20:22, 16:8) zaudēja Saragosas "Casademont".
Blumbergs laukumā bija 31 minūti un 38 sekundes, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, divas piezīmes, viena kļūda, pozitīvs +/- rādītājs (+1) un astoņi efektivitātes koeficienta punkti.
Viesiem 21 punktu guva Deivids Efianaji, bet uzvarētājiem 14 punkti bija Deindram Vašingtonam.
N grupā pēc piecām spēlēm "Petkim Spor" un "Peristeri" komandām ir pa četrām uzvarām, "Casademont" uzvarējusi divos mačos, bet Sasāri "Dinamo" zaudējusi visos piecos dueļos.
40 komandas pamatturnīrā bija sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniedza turnīra otro posmu, kurā komandas cīnās par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.