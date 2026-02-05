Roberts Bukarts
Hokejs
Vakar 23:36
Roberts Bukarts turpmāk hokeju spēlēs Slovākijas līgā
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Roberts Bukarts pēc olimpisko spēļu turnīra pievienosies Slovākijas augstākās līgas komandai Trenčīnas "Dukla", vēsta klubs. "Dukla" patlaban turnīra tabulā ieņem pirmspēdējo, 11. vietu.
35 gadus vecais Bukarts sezonas sākumā bija bez kluba, bet pirms diviem mēnešiem pievienojās Austrijas komandai Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg". ICEHL turnīrā viņam līdz šim 18 spēlēs ir pieci gūti vārti un sešas rezultatīvas piespēles.
Četras iepriekšējās sezonas Bukarts pavadīja Čehijas ekstralīgas vienības Vītkovices "Ridera" rindās. Karjeras laikā viņš spēlējis arī Latvijas un Krievijas komandās.
Hokejists 11 reizes ir pārstāvējis Latvijas valstsvienību pasaules čempionātos. Milānā viņš pirmo reizi karjerā spēlēs arī olimpisko spēļu turnīrā.