Pērn novembrī BKUS nomira pacients. Veselības inspekcija pieprasa dokumentus par bērna nāvi
Par Ārstniecības riska fondu atbildīgā Veselības inspekcija (VI) ir sākusi administratīvo procesu saistībā ar pacienta nāvi Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) pērn novembrī, kad tika sajaukti pacientam dodamie medikamenti.
Kā aģentūru LETA informēja VI pārstāvis Gints Georgs Muraševs, tiek turpināta pārbaude par šo gadījumu un no BKUS pieprasīta medicīniskā dokumentācija.
Jau vēstīts, ka pēc bērna nāves BKUS, sajaucot pacientam dodamos medikamentus, tiks veiktas vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās, paudis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Ministrs informēja, ka VI ir izveidota izmeklēšanas grupa, kura caurskatīs ārstniecības un zāļu aprites procesus BKUS un meklēs iespējamās problēmas. Arī pašai BKUS ir prasīts sniegt redzējumu, kā uzlabot procesus.
Pēc Abu Meri vārdiem, tiks vērtētas arī citas slimnīcas, vai tajās viss ir kārtībā zāļu glabāšanas un pielietošanas mehānismos.
Kā vēstīja Latvijas Televīzija, 2025. gada 26. novembrī kāds onkoloģijas pacients, kurš ārstējās BKUS, iespējams, saņēma nepareizus medikamentus un mira. Slimnīca nav atklājusi ne notikušā apstākļus, ne arī to, vai konkrētā ārstniecības persona vēl turpina darbu. Bērnu slimnīca sākusi iekšējo izmeklēšanu, kas gan nebūšot ātra.
Savukārt portāls "la.lv" vēstīja, ka miris astoņus gadus vecs pacients. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka, iespējams, kāds sajaucis medikamentus un nātrija hlorīda vietā ievadījis kālija hlorīdu.
Bērnu slimnīca par notikušo ziņojusi VI un Valsts policijai, kas 2026. gada 5. decembrī sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, proti, par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.