Izziņoti Latvijas Mākslas gada balvas nominanti
Izziņoti jaunā valsts apbalvojuma - Latvijas Mākslas gada balvas (LMGB) - 2025. gada nominanti, informēja balvas rīkotāji.
Žūrija gada garumā izvērtējusi vizuālās mākslas procesus Baltijā, izvirzot nominantus desmit kategorijās. LMGB žūrijas priekšsēdētāja ir kuratore, pētniece un mākslas kritiķe Maija Rudovska.
Žūrijā strādā arī kultūras projektu kuratore un Latvijas Universitātes Botāniskā dārza direktore Renāte Lagzdiņa, māksliniece un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu centra vadītāja Brigita Zelča-Aispure, vizuālās mākslas kurators un producents Raivis Alksnis, mākslas vēsturniece un kritiķe Aiga Dzalbe, vizuālās kultūras pētniece, kuratore un ISSP valdes locekle Liāna Ivete Žilde, kā arī mākslas kurators, kritiķis un teorētiķis un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags.
Mūža ieguldījuma balva tiks piešķirta mākslas zinātniecei un kuratorei Irēnai Bužinskai. Savukārt kategorijā "Gada mākslinieks" nominēti Agate Tūna, Laimdota Malle, Liene Mackus, Maija Kurševa un Viktors Timofejevs.
Kategorijā "Gada mākslas darbs" nominēta Annas Malickas personālizstāde "Pūra lāde (((pure lady)))" Laikmetīgās mākslas centrā "Kim?", Ievas Kraules-Kūnas instalācija "Velni manās plaukstās" izstādē "Kailā dzīvība" Cēsu Mākslas festivālā, Kates Krolles un Reiņa Bērziņa izstāde "Organizators" kultūrtelpā "Smilga", Kristapa Ancāna un Paula Rietuma izstāde "Pavisam mazas svinības" Mākslas stacijā "Dubulti", kā arī Lauras Feldbergas izstāde "Bezgalīgās, zilās debesis. 2022-2025" Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā.
Par "Gada notikumu" nominēta Piektā Latvijas Keramikas biennāle "No zvaigžņu putekļiem līdz sulīgiem asniem" ar izstāžu programmu Cēsīs, Daugavpilī un Liepājā, izstāde "Sudrabmeitenes. Baltijas fotogrāfijas retušētā vēsture" Lietuvas Nacionālajā mākslas galerijā, starptautiskā konference "Padomju okupācijas pieminekļi kā pretrunīgi vērtētais mantojums" Latvijas Mākslas akadēmijā un performatīvā pastaiga "Neērtie pieminekļi", laikmetīgās mākslas festivāls "Rīgas mākslas nedēļa", kā arī RIXC Mākslas un zinātnes festivāls "Augu intelekts".
Kategorijā "Izstādes vai notikuma vizuālais risinājums" nominēti Zanes Teteres Šulces un Mika Jefimova veidotais Flēras Bīrmanes izstādes "Fading" iekārtojums, Reiņa Dzudzilo radītā vizuālā identitāte Latvijas Laikmetīgās mākslas centra 25 gadu svinībām, Līvas Kreisleres veidotais izstādes "Atkalāčojums" iekārtojums, Valentīna Petjko veidotais Piektās Latvijas Keramikas biennāles konkursa izstādes "Martinsona balva 2025" iekārtojums, kā arī Dana Jirgensona un Paula Rietuma radītā vizuālā identitāte mesei-izstādei "Riga Contemporary".
Par "Gada pētījumu" nominēta Santas Hiršas monogrāfija "Oļegs Tillbergs", Šeldas Puķītes, Indreka Grigora un Agnes Narušītes izstāde un grāmata "Sudrabmeitenes. Baltijas fotogrāfijas retušētā vēsture", Edvardas Šmites monogrāfija "Aut Caesar, aut nihil! Artura Baumaņa gadījums", Kristīnes Ogles monogrāfija "Teodors Paulovics. Vilhelma Purvīša skolnieka dzīve un darbs", kā arī Silvijas Grosas veidotais autoru kolektīva rakstu krājums "Konstantīns Pēkšēns un viņa laiks".
Kategorijā "Gada kurators" nominēti Auguste Petre un Elīna Drāke par laikmetīgās mākslas galerijas "Asni" programmu, Edvards Šautens par laikmetīgās mākslas telpas "Tur" programmu, Ieva Astahovska par izstādi "Atkalāčojums", Igors Gubenko par izstāžu sēriju Čehova teātra galerijā un Inga Bunkše par izstādi "Aizmirst un atcerēties" Liepājas muzejā.
Par "Gada debiju vai izrāvienu" nominēti Liene Pavloska un Oskars Pavlovskis par galerijas "Part Time/ Daļa laika" izveidi, Gustavs Grasis un Valters Kalsers par izstādi "Kosmosa kuģis Zeme", Filips Šmits par hepeningu "Saules skūpstā", laikmetīgās mākslas mese-izstāde "Riga Contemporary", kā arī Roberta Atraste par kuratores darbību gada garumā.
Kategorijā "Gada teksts" nominēts Robertas Atrastes, Oto Holgera Ozoliņa un Egles Grebļauskaites veidotais podkāsts "Māksla un birokrātija", Žanetes Liekītes un Pētera Vīksnas publikācija "Pasniedzot kailas patiesības", Annas Laganovskas kuratora teksts Annas Malickas izstādei "Pūra lāde (((pure lady)))", Megijas Mīlbergas teksts "Atbruņot ar lūgšanu", kā arī biedrības "Ziemeļu puse" dokumentālais seriāls "Garainis".
Kategorijā "Izglītību vai sabiedrības iesaisti veicinošs notikums" nominēti radošās apvienības "Colorize" darbnīcu un sarunu cikli, biedrības "New East" izglītības programma "Jaunā izglītība", Latvijas Laikmetīgās mākslas centra "Mākslas mediatoru programma", Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības programmas senioriem, kā arī praktisko pētījumu platformas "Māksla" izglītības programmas bērniem un jauniešiem.
Pirmā Latvijas Mākslas gada balvas pasniegšanas ceremonija notiks Valmierā 2026. gada aprīlī. Balvas iniciators un finansētājs ir Kultūras ministrija, par tās organizēšanu atbild radošā apvienība "Collective WW". Katrs laureāts saņems naudas balvu 1500 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas, kā arī balvas fizisko veidolu, ko veido mākslinieks Krišs Salmanis.