Daudzdzīvokļu ēka Bauskas ielā 15 pēc gāzes sprādziena.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Aizvadītajā nedēļā krīzes pabalsts piešķirts 104 Bauskas ielas iedzīvotājiem
Rīgas Sociālajā dienestā aizvadītajā nedēļā saņemti 68 iesniegumi krīzes pabalsta piešķiršanai sprādzienā bojātās ēkas Bauskas ielā 15 iedzīvotājiem. Kopumā krīzes pabalsts piešķirts 104 personām, informē Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Pabalsts piešķirts 61 mājsaimniecībai, kopējai piešķirtajai un izmaksātajai summai sasniedzot 67 860 eiro. Trijos gadījumos pieņemts atteikums, jo iesniegumu bija iesnieguši gan īpašnieks, gan īrnieks, taču maksājums tika veikts tikai īrniekam, kurš faktiski dzīvo attiecīgajā adresē. Četriem iesniegumiem nepieciešama papildu informācija, lai varētu pieņemt lēmumu.
Jau ziņots, ka sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā Torņakalnā piektdien, 2. janvārī, notika nelegāli bojāta gāzes vada dēļ. Tā rezultātā sagruvuši ēkas augšējie stāvi un jumts, no mājas evakuēti iedzīvotāji, vairāki cilvēki guvuši traumas, bet divi gājuši bojā. Pašvaldība nodrošina pagaidu izmitināšanas iespējas sprādzienā cietušajiem iedzīvotājiem.