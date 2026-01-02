FOTO; VIDEO: sprādzienu Torņakalnā, visticamāk, izraisījusi bezatbildīga rīcība
Sākotnējā informācija liecina, ka sprādzienu Bauskas ielā izraisījusi bezatbildīga rīcība, uzsver Latvijas iekšlietu ministrs un premjera pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis (JV).
Kā informēja ministra padomniece Elīna Bīviņa, piektdienas vakarā Kozlovskis klātienē novērtēja situāciju Bauskas ielā, kur daudzdzīvokļu mājā pēcpusdienā, pirmšķietami, nelegāla gāzes pieslēguma dēļ notika sprādziens, vienā kāpņu telpā sagraujot divus ēkas augšējos stāvus.
"Notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti, tiklīdz glābšanas darbi būs pabeigti, Valsts policija apsekos notikuma vietu. Šobrīd Valsts policija ir sākusi izmeklēšanu un noskaidros visas notikušā detaļas, lai sauktu pie atbildības tos, kuri izraisījuši šādu ārkārtas situāciju," pauž ministrs.
Glābšanas darbi Torņakalnā turpinās
Rīgā piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī ...
Viņš izteica līdzjūtību bojā gājušā uzņēmuma AS "Gaso" darbinieka tuviniekiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Gaso" Avārijas dienests piektdien plkst. 14.58 saņēma informāciju par gāzes smaku kāpņu telpā dzīvojamā mājā Bauskas ielā. Avārijas dienesta brigāde ieradās izsaukuma vietā plkst. 15.05.
Apsekojot ēku, "Gaso" darbinieki konstatēja gāzes koncentrāciju pie viena no mājas 5. stāva dzīvokļiem. Dzīvoklī esošā persona pavēra durvis, bet, ieraugot "Gaso" darbiniekus, durvis aizvēra, liedzot speciālistiem iekļūt dzīvoklī.
"Gaso" darbinieki sāka neatliekamo drošības pasākumu veikšanu, tika pārtraukta gāzes padeve kāpņu telpai un ēkai.
Tā kā "Gaso" darbiniekiem bija pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām ar ēkas gāzesvadu, tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija.
Darbu veikšanas laikā, vienam no "Gaso" darbiniekiem atrodoties mājas kāpņu telpā, notika sprādziens 5. stāva dzīvoklī. Kā apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane, sprādziena rezultātā notikuma vietā bojā gāja "Gaso" darbinieks.
Valsts policijā aģentūrai pavēstīja, ka par notikušo uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...