“Lidl” turpina samazināt cenas - kafija un citi ikdienas produkti par samazinātu cenu
Mazumtirgotājs “Lidl” vairākiem populāriem produktiem samazinājis to regulārās cenas, padarot ikdienas iepirkšanos vēl pieejamāku. Šonedēļ īpaša uzmanība pievērsta pircēju iemīļotajiem kafijas produktiem, kuru pamatcena kļuvusi zemāka bez jebkādām īslaicīgām akcijām vai mārketinga trikiem.
Kā apliecina nesen veikta aptauja, Latvijā kafija ir daļa no ikdienas ritma – vismaz reizi dienā kafiju dzer 90% iedzīvotāju, lielākā daļa no viņiem pat 2-4 kafijas tasītes dienā.* Ļaujot pircējiem ietaupīt, nezaudējot kvalitāti un izvēles iespējas, cena samazināta vairākām kafijas produktu kategorijām – lētāka kļuvusi gan maltā kafija, gan šķīstošā kafija, gan arī kafijas pupiņas. Tie ir kafijas produkti, kas atrodami teju katrā mājsaimniecībā.
Papildu no šīs nedēļas vēl zemākas ikdienas cenas ir pieejamas arī atsevišķām tējām, kakao, piena produktiem un gaļas izstrādājumiem.
“Lidl” mērķis ir nodrošināt godīgu cenu katru dienu – bez mākslīgiem uzcenojumiem, bez sarežģītām akciju shēmām un bez īslaicīgiem trikiem. Samazinot regulārās cenas, uzņēmums sniedz pircējiem stabilu un ilgtermiņā uzticamu ieguvumu. Šī cenu politika ļauj pircējiem iepirkties vienkārši un paredzami – zinot, ka izdevīgākās cenas nav jāgaida tikai “īpašajās dienās”, bet tās ir pieejamas katru dienu.
Cenu samazināšana turpināsies arī citās preču kategorijās – “Lidl” regulāri pārskata un pielāgo produktu cenas, lai ikdienā bieži izmantotās preces pircējiem kļūtu vēl pieejamākas. Tas attiecas gan uz ikdienas pārtikas precēm, gan mājsaimniecības produktiem.
“Lidl” apņemšanos piedāvāt kvalitatīvus produktus par iespējami zemākām cenām apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati. Saskaņā ar jaunāko, decembrī veikto “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau trīs mēnešus pēc kārtas piedāvā lētāko pārtikas grozu Latvijā, attiecīgi mazumtirgotājs ir atzīts par lētāko veikalu tīklu Latvijā.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu ikdienas produktiem.
*Aptauju 2025. gada septembrī pēc “Lidl Latvija” pasūtījuma realizēja mediju aģentūra “Mindshare”, aptaujā piedalījās 1004 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.