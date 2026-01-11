Arvien mazāk latviešu izvēlas dzīvot Venecuēlā
Latvijas pilsoņu skaits kopš 2019. gada Venecuēlā ir nedaudz samazinājies, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMPL) sniegtā informācija.
Publiski pieejamie PMPL dati liecina, ka 2019. gada 1. jūlijā Venecuēlu kā savu dzīvesvietu bija norādījuši 344 Latvijas pilsoņi, bet pagājušā gada 1. jūlijā - 303.
Venecuēlā pagājušā gada 1. jūlijā reģistrēts 35. lielākais mūsu valsts pilsoņu skaits no kopumā 160 ārvalstīm, kuras kā savu dzīvesvietu uzrādījuši Latvijas pilsoņi.
Jau ziņots, ka autoritārais Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva pagājušajā nedēļā tika sagūstīti ASV militārā operācijā un nogādāti Ņujorkā, kur viņus solīts tiesāt saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.
ASV prezidents Donalds Tramps 6. janvārī paziņoja, ka vēlēšanas Venecuēlā tuvāko 30 dienu laikā nav gaidāmas. "Vispirms mums ir jāsalabo šī valsts. Vēlēšanas nevar notikt," atrunājas Tramps, "tam būs vajadzīgs zināms laiks. Mums ir jāārstē valsts, lai tā atgūtu veselību."
Venecuēlas valdība joprojām uzskata ASV militārās operācijas gaitā sagūstīto Maduro par valsts likumīgo prezidentu.
Saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju pastāvīgas prezidenta prombūtnes gadījumā prezidenta amatu pārņem viceprezidents, kam 30 dienu laikā jāorganizē jaunas vēlēšanas.
Pagaidām nav skaidrs, vai jaunā vadība pašreizējo situāciju uzskata par pastāvīgu prombūtni.
Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa 5. janvārī deva pagaidu prezidentes zvērestu un ir norādījusi, ka sadarbosies ar Vašingtonu.