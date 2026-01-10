Zaļenieku muižas pils ēdamzālē restaurēti vēsturiskie logi
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu Jelgavas novada Zaļenieku pagastā restaurēti Zaļenieku muižas pils ēdamzāles vēsturiskie koka log.
Zaļenieku muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no izcilākajiem Kurzemes hercogistes piļu arhitektūras paraugiem Latvijā.
Projekta gaitā tika restaurēti divi 19. gadsimta otrajā pusē izgatavoti ēdamzāles logi, pilnībā atjaunojot to sākotnējās tehniskās un estētiskās kvalitātes. Restaurācijas darbi tika veikti saskaņā ar restauratora Jāņa Tolpežņikova izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtās atļaujas nosacījumiem, saglabājot maksimāli iespējamo oriģinālsubstanci un autentiskumu.
Restaurācijas process norisinājās no 2025. gada jūlija līdz decembrim, noslēdzot Zaļenieku muižas pils ēdamzāles piecu logu atjaunošanas ciklu - trīs logi šajā telpā tika restaurēti jau 2021. gadā. Pašvaldībā skaidro, ka projekta īstenošana būtiski veicināja telpas saglabāšanu un tās turpmāku kvalitatīvu funkcionālu izmantošanu.
Vietvara uzsver, ka nozīmīga projekta daļa bija arī izglītojošā komponente. Restaurācijas darbu apmācību meistarklasēs piedalījās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītības programmu "Restaurācija" un "Kokizstrādājumu izgatavošana" audzēkņi pedagogu un profesionālu restauratoru vadībā.
"Darbs autentiskā kultūrvēsturiskā vidē sniedza audzēkņiem iespēju praksē apgūt un pilnveidot profesionālās prasmes, vienlaikus veicinot izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi," komentē pašvaldībā. Restaurācijas darbus veica un meistarklases vadīja restauratore Agrita Reinvalde restauratores-vecmeistares Baibas Leitlantes virsvadībā.
Projekta "Zaļenieku muižas pils divu logu restaurācija" kopējais finansējums ir 6753 eiro, tostarp VKKF piešķirtais finansējums 3350 eiro un pašvaldības finansējums 3 403 eiro.