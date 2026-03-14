EP deputāti aicina veidot vienotu ES aizsardzības tirgu un precizēt kopīgo aizsardzības projektu īstenošanu
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti šonedēļ pieņemtos ziņojumos aicina izveidot patiesu Eiropas Savienības (ES) vienoto tirgu aizsardzības jomā un precizēt Eiropas aizsardzības gatavības pamatprojektu mērķus, pārvaldību, termiņus un finansējumu, aģentūru LETA informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Deputāti divos ziņojumos izklāsta redzējumu par spēcīgāku un labāk integrētu ES aizsardzības vienoto tirgu, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi un mazinātu atkarību no trešo valstu piegādātājiem.
EP deputāti aicina palielināt un pastāvīgi nodrošināt ES finansējumu, izveidot kopīgu iepirkumu un aprites cikla pārvaldību, kā arī vienkāršot noteikumus un stimulus pārrobežu integrācijai.
EP arī atbalsta pieeju "pērc Eiropas preci" aizsardzības iepirkumos, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi, padarītu pieprasījumu paredzamāku, veicinātu investīcijas pētniecībā un izstrādē un palielinātu ražošanu. Deputāti arī uzsver, ka Ukraina būtu jāuzskata par ES aizsardzības tirgus neatņemamu daļu.
Vienlaikus EP norāda uz ES aizsardzības spēju trūkumiem, tostarp pretgaisa un pretraķešu aizsardzības, artilērijas, raķešu un munīcijas, dronu un pretdronu sistēmu, militārās mobilitātes, kiberkara, mākslīgā intelekta, elektroniskās karadarbības, kā arī sauszemes un jūras kaujas spēju jomās.
EP deputāti aicina ES dalībvalstis sākt Eiropas aizsardzības gatavības pamatprojektus un mudina Eiropas Komisiju precizēt Eiropas dronu aizsardzības iniciatīvas, Austrumu flanga sardzes, Gaisa telpas aizsardzības vairoga un Kosmosa aizsardzības vairoga mērķus, pārvaldību, termiņus un finansējumu.