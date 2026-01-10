Aukstajā laikā Rīgā bezpajumtniekiem un krīzes situācijā nonākušajiem pieejams papildu atbalstu
Aukstajos laikapstākļos Rīgā bezpajumtniekiem un krīzes situācijā nonākušajiem cilvēkiem tiek nodrošināts papildu atbalsts, informēja Rīgas pašvaldība.
Nelabvēlīgos laika apstākļos personām bez noteiktas dzīvesvietas un krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem Rīgas pašvaldība nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas patversmē vai naktspatversmēs, kā arī uzturu, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.
Patversmju un naktspatversmju darba laiks ziemā ir no plkst. 17 līdz 9, bet tās ir atvērtas visu diennakti, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 ºC vai zemāka par 0 ºC ar vēja ātrumu virs desmit metriem sekundē.
Tādā gadījumā tiek nodrošināts pusdienas, pagaidu uzturēšanās vietu atvēršana, ja naktī temperatūra ir zemāka par -15 grādiem un apkaimē nav pietiekams patversmju skaits, bezpajumtnieku pārvietošana uz drošām vietām, siltu drēbju izsniegšana. Tāpat tiek nodrošināti izbraukuma zupas virtuves pakalpojumi papildus esošajām zupas virtuvēm, tiek pastiprināti sniegta informācija par pieejamo palīdzību.
Rīgas patversmes dienas centra darba laiks ir katru dienu no plkst. 9 līdz 17. Lai saņemtu Rīgas patversmes dienas centra pakalpojumus, cilvēkam ir jāvēršas dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālajā dienestā, zvanot uz tālruni 1201, kur izvērtēs vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.
Rīgā darbojas Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem. Tā ir galvaspilsētas pašvaldības struktūra, kas darbojas saskaņā ar Rīcības plānu palīdzības sniegšanai bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos. Tās mērķis ir sniegt atbalstu cilvēkiem, kuri atrodas ielās, un veicināt viņu iespējas saņemt sociālos pakalpojumus. Mobilajai brigādei var zvanīt darba dienās uz tālruni 227023550 un informēt par bezpajumtnieku pulcēšanās vietām.
Galvenie Mobilās brigādes uzdevumi ir apzināt un regulāri apsekot bezpajumtnieku pulcēšanās vietas, pārbaudīt konkrētas adreses pēc informācijas saņemšanas, noskaidrot klientu vajadzības un problēmas, informēt par iespējām saņemt palīdzību. Tāpat brigādei ir jāmotivē bezpajumtnieki risināt problēmas.
Pašvaldībā uzsver, ka Mobilā brigāde rīkojas uz sadarbības un brīvprātības principiem. Tā nevar piespiest bezpajumtnieku pārvietoties vai izmantot pakalpojumus pret viņa gribu. Sociālais darbs tiek veikts ar cieņu pret katra cilvēka izvēli, vienlaikus sniedzot informāciju un atbalstu, lai veicinātu drošību un labklājību.
"Ja redzat bez pajumtes palikušus cilvēkus, kuri uzturas ārā, dārza mājiņās vai citās dzīvošanai nepiemērotās vietās, par šādām situācijām lūdzam vispirms informēt policiju pa tālruni 112," aicina pašvaldībā.
Rīgas pašvaldības policija nodrošina regulāru Rīgas teritorijas un tajā esošo ēku un būvju apsekojumu, tai skaitā mazdārziņu teritoriju kontroli un tajos sastapto bezpajumtnieku informēšanu par iespēju saņemt palīdzību, kā arī bezpajumtnieku pārvietošanu uz naktspatversmēm vai patversmēm.
Tāpat Rīgā darbojas četras zupas virtuves, kurās ikviens var saņemt siltu ēdienu bez dokumentu vai nosūtījumu uzrādīšanas. Ziepju ielā 13 tā pieejama darba dienās no plkst. 12 līdz 13, Zandartu ielā 2a darba dienās no plkst. 13 līdz 14, K. Barona ielā 125 katru dienu pulksten no plkst. 12 līdz 13, K. Barona ielā 56 - katru dienu no plkst. 9 līdz 10, bet svētdienās no plkst. 11 līdz 13.30.
Jau ziņots, ka kopējais vietu skaits patversmēs un naktspatversmēs ir 655.
Labklājības departaments ik dienu seko līdzi klientu skaita dinamikai un situācijas izmaiņām.
Aukstā laikā pieprasījums pēc patversmju pakalpojumiem tradicionāli pieaug, tomēr pašvaldība nodrošina pietiekamu vietu skaitu, lai palīdzību varētu saņemt ikviens, kam tā nepieciešama.
Patversmēs, kas atrodas tuvāk pilsētas centram, uzturas vairāk cilvēku, savukārt iestādēs ārpus centra ir pieejamas brīvas vietas.