Pabalstiem sprādzienā Bauskas ielā cietušajiem izmaksāti vairāk nekā 55 000 eiro
Rīgas pašvaldība līdz trešdienas dienas beigām krīzes pabalstos Bauskas ielas iedzīvotājiem, kuru īpašums cietis gāzes sprādzienā, kopumā izmaksājusi vairāk nekā 55 000 eiro, informēja Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
Šajā laikā kopā saņemti 60 iesniegumi, bet pabalsts Izmaksāts 49 mājsaimniecībām.
Izvērtējot iesniegumus, pieņemts lēmums par vienu atteikumu izmaksāt pabalstu, jo tam pieteicās gan dzīvokļa īpašnieks, gan īrnieks. Pabalsts izmaksāts īrniekam, kurš faktiski dzīvoja sprādzienā cietušajā mājā.
Šodien opozīcijas deputāti iesniedza priekšlikumu iekļaut Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē jautājumu par Bauskas ielā sprādzienā cietušo ēku.
Opozīcijas deputāti rosināja uzdot Finanšu departamentam sagatavot lēmuma projektu par 2,5 miljonu eiro rezervēšanu kompensāciju izmaksai un dzīvojamā fonda nodrošināšanai minētā nama dzīvokļu īpašniekiem.
Pret to iebilda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), aicinot lēmumus par palīdzības sniegšanu pieņemt tad, kad būs vairāk zināms, vai māju varēs atjaunot. Viņš aicināja par to lemt, izskatot pašvaldības budžeta projektu.
Otrdien Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja nolēma pilnveidot palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
Komiteja uzdeva Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldei sadarbībā ar Mājokļu un vides departamentu pilnveidot iedzīvotāju izmitināšanas kārtību pagaidu dzīvesvietā ārkārtas situācijās, kā arī nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu pirmajās piecās dienās.
Tāpat komiteja uzdeva departamentam izvērtēt iespējas veikt pašvaldībai piederošo dzīvokļu civiltiesisko apdrošināšanu vai arī izvērtēt iespējas uzdot īrniekiem apdrošināt dzīvokļus.
Tāpat departamentam būs jāizvērtē iespēja pašvaldības īres dzīvokļos nomainīt virtuves gāzes plītis uz elektriskajām plītīm, tādējādi paaugstinot drošības līmeni.
Pašvaldība arī meklēs iespējas Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem palīdzību dzīvesvietas nodrošināšanā sniegt ilgāk par vienu gadu vai līdz brīdim, kad ēka tiks atjaunota ekspluatācijā.
Tiks meklēta arī iespēja piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, kā arī tiks uzrunāti zemes īpašnieki, lai vienotos par zemes nomas maksas nepiemērošanu.
Savukārt Rīgas pašvaldības izpilddirektoram uzdots izvērtēt termiņu un iespējas nodrošināt sprādzienā cietušās mājas apsardzi par pašvaldības līdzekļiem arī pēc tehniskā atzinuma saņemšanas.
Vienlaikus pašvaldība sazināsies ar komunālo un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un aicinās nepiemērot pakalpojuma maksu negadījumā cietušo dzīvokļu iemītniekiem.
Kā ziņots, 2. janvārī piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gājuši divi cilvēki un divi ievainoti.
Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību gan evakuētajiem iedzīvotājiem, gan glābšanas darbu veicējiem.
No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem sākotnēji tika nodrošināta iespēja uzturēties "Rīgas satiksmes" autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.