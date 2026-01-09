Liepājā būs iespēja bez maksas nodot savu Ziemassvētku eglīti
Liepājā SIA “Eco Baltia vide” un “Vides pakalpojumi Liepājai” bez maksas savāks Ziemassvētku eglītes noteiktos termiņos, ar “Eco Baltia vide” piedāvājot bezmaksas pieņemšanu šķirošanas laukumā un izvešanu līdz 2026. gada 31. janvārim (pēc tam 6 €), bet “Vides pakalpojumi Liepājai” — bezmaksas izvešanu līdz 20. janvārim. Pieteikšanās notiek pa tālruni vai e-pastu, privātmāju iedzīvotājiem un daudzdzīvokļu namu iemītniekiem sekojot attiecīgajām norādēm.
SIA “Eco Baltia vide” klientiem
SIA “Eco Baltia vide” nozaļojošās eglītes bez maksas pieņems atkritumu šķirošanas laukumā Ziemupes iela 44, darba laikā:
- pirmdiena - slēgts
- otrdiena 11.00–19.00
- trešdiena 11.00–18.00
- ceturtdiena 11.00–18.00
- piektdiena 11.00–18.00
- sestdiena 11.00–17.00
- svētdiena - slēgts
SIA “Eco Baltia vide” pēc iepriekšēja pieteikuma nodrošinās arī eglīšu savākšanu bez maksas no Liepājas klientu adresēm. Savākšana tiks nodrošināta eglītēm, kas nepārsniedz 2,5 metru augstumu. Pakalpojums bez maksas tiks sniegts, piesakot eglītes savākšanu līdz konkrētam datumam. Pieteikumi eglīšu izvešanai tiks pieņemti līdz 2026. gada 31. janvārim. Izvešana jāpiesaka pa tālruni: [22 013 939](tel:22 013 939) vai e-pastu: kurzeme@ecobaltiavide.lv. Pieteikumiem, kas tiks saņemti pēc 31. janvāra, pakalpojuma maksa būs 6,00 eiro/gab.
“Vides pakalpojumi Liepājai” klientiem
Savu klientu Ziemassvētku eglītes bez maksas izvedīs līdz 2026. gada 20. janvārim. Eglīšu izvešana turpināsies arī pēc 20. janvāra, taču iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem tas jau būs maksas pakalpojums.
Privātmāju iedzīvotāji var pieteikt eglīšu izvešanu klientu pašapkalpošanās portālā www.manai.videi.lv, zvanot uz klientu apkalpošanas centra numuru [67 111 001](tel:67 111 001), vai rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv. Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, uzņēmums izveidos speciālu eglīšu maršrutu, iepriekš informējot, kurā dienā eglītes tiks izvestas. Vismaz dienu pirms izvešanas eglīte jāatstāj vietā, kur parasti tiek izstumti konteineri.
Savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem eglīšu izvešana jāpiesaka sava nama pārvaldniekam, kurš informēs iedzīvotājus par datumu, kad eglītes tiks izvestas.