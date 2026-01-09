Saldus novada iedzīvotājus aicina pārslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus
Saldus pilsētā un novadā atkritumu apsaimniekošanu turpmāk nodrošinās “Vides pakalpojumu grupa” atbilstoši jaunām iepirkuma prasībām, tādēļ iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti līdz 1. februārim pārslēgt jaunus līgumus. Līgumu pārslēgšanu var veikt tiešsaistē manai.videi.lv, klātienē Avotu ielā 12 vai sazinoties ar klientu centru.
No 1. marta Saldus pilsētā un novadā atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši jaunām iepirkuma prasībām un iepriekš noslēgtie līgumi ar apsaimniekotājiem vairs nebūs spēkā. Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību, pilnsabiedrība “Vides pakalpojumu grupa” aicina iedzīvotājus noslēgt jaunus līgumus laikus, proti, līdz 1. februārim. Uzņēmuma dati liecina, ka vēl jāpārslēdz vairāk nekā 89% līgumu, no tiem lielākajai daļai – juridisko klientu.
“Turpmāk par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem rūpēsimies Saldus pilsētā un novadā no valsts autoceļa A9 Rīga (Skulte)–Liepāja līdz novada dienvidu robežai. Gan iedzīvotāju, gan kolēģu ērtībai aicinām iedzīvotājus primāri pārslēgt līgumus ātri un ērti mūsu klientu pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv. Protams, tiks nodrošināta iespēja pārslēgt līgumus arī klātienē klientu apkalpošanas centrā. Savukārt tos klientus, kuriem nav iespēju pārslēgt līgumu digitāli vai klātienē, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, lai vienotos par līguma nosūtīšanu pa pastu,” norāda “Vides pakalpojumu grupa” izpilddirektors Mārtiņš Zīverts.
Klientu apkalpošanas speciālistus iespējams sasniegt, zvanot uz tālruņa numuru 63457777. Saldus iedzīvotāji gaidīti apkalpošanas centrā Avotu ielā 12 pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 un trešdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 12.00. Tāpat iespējams vienoties par līgumu pārslēgšanu, rakstot e-pastu uz info@vpgrupa.lv.
Plašāka informācija par atkritumu apsaimniekošanas tarifu, video instrukcijas par raitu līgumu pārslēgšanu, kā arī cita praktiska informācija pieejama klientu portālā vai uzņēmuma mājaslapā www.vpgrupa.lv.
Uzņēmuma pārstāvji atgādina, ka ikdienā šķirot atkritumus pareizi ir ne vien ilgtspējīgi, bet arī izdevīgi. Tā iespējams samazināt atkritumu izvešanas izmaksas līdz pat 30 %, jo tā samazinās atkritumu konteinera tilpums vai izvešanas biežums. Tikmēr BIO atkritumu izvešanas maksa ir par 40 % zemāka, nekā sadzīves atkritumiem, bet iepakojuma un stikla atkritumu konteineri tiek izvesti bez maksas.
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Vides pakalpojumu grupa” ietilpst Latvijā vadošajā vides pakalpojumu jomas koncernā AS “CleanR Grupa”, kura uzņēmumi nodrošina sadzīves un industriālo atkritumu apsaimniekošanu, otrreizējo materiālu šķirošanu un pārstrādi, pilsētvides uzturēšanu, komerctelpu uzkopšanu u.c. pakalpojumus. AS “CleanR Grupa” ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kura dibinātājs un padomes priekšsēdētājs ir Guntars Kokorevičs.