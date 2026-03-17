Prinča Harija bijusī draudzene sagaida pasaulē trešo bērnu
Svētdien, kad Lielbritānijā atzīmēja Mātes dienu, prinča Harija bijusī draudzene Čelsija Deivija paziņoja, ka ir sagaidījusi pasaulē trešo bērnu kopā ar vīru Semu Katmoru-Skotu.
Prinča Harija bijusī draudzene ar savu paziņojumu pārsteidza sekotājus. 40 gadus vecā Čelsija Deivija “Instagram” pavēstīja, ka aizvadītajā nedēļā ir laidusi pasaulē dēlu un atklāja, ka puisēnam dots vārds Finns.
Bijusī juriste, kas tagad vada juvelierizstrādājumu uzņēmumu, ievietoja vairākas fotogrāfijas, kurās viņa tur jaundzimušo bērnu, bet līdzās viņai ir abi vecākie bērni Leo un Hloja. Čelsija šo paziņojumu publiskojusi gan savā privātajā lapā, gan uzņēmuma "Aya Jewellery" lapā. Atsaucoties uz Mātes dienu, viņa rakstīja: "Šis gads man ir īpaši nozīmīgs, jo mēs sagaidījām mūsu mazo zēnu Finu, kurš piedzima pagājušajā nedēļā."
"Atgriešanās pie apmiglotajām jaundzimušo dienām ir skaists atgādinājums par to, cik apbrīnojamas ir mātes, un par daudzajiem veidiem, kā mēs katra līdzsvarojam ģimeni, darbu un visu pārējo. Savienot “Aya” vadīšanu ar bērnu – Fina, Klojas un Leo – audzināšanu, ir izaicinājums, bet es to esmu izvēlējusies. Un viena no brīnišķīgajām lietām pasaulē, kurā mēs dzīvojam šodien, ir tā, ka daudziem no mums ir šī brīvība – veidot savu dzīvi, kā pašiem šķiet pareizi, neatkarīgi, vai tas ietver mātes lomu, karjeru, radošumu vai kaut ko pavisam citu."
"Šajā Mātes dienā es izbaudu izaicinājumu, kuru esmu izvēlējusies, un sveicu jūs visas, kas pieņemat savus izaicinājumus. Vēlu jums ļoti laimīgu Mātes dienu. Čelsija."
Čelsija kopā ar Ītonā izglītoto vīru Semu Katmoru-Skotu savu vecāko dēlu Leo sagaidīja pasaulē 2022. gadā. Divus gadus vēlāk, 2024. gada septembrī, piedzima meita Hloja.
Čelsija ir viena no prinča Harija vispazīstamākajām bijušajām draudzēm. Pāris vairākkārt šķīrās un atkal salaba, šīm attiecībām ilgstot no 2004. līdz 2011. gadam. Viņi iepazinās, kad Zimbabvē dzimusī Čelsija bija skolniece Bekingemšīrā. Vēlāk viņa studēja tiesības Līdsas universitātē.
Čelsija bieži tika redzēta kopā ar Hariju augsta līmeņa pasākumos – no polo sacensībām līdz izsmalcinātām aristokrātu kāzām. Viņa bija tikusies arī ar tagadējo karali Čārlzu un viņa sievu karalieni Kamillu. Tomēr Čelsijai bija grūti pielāgoties pie dzīves karaļnamā un pastiprinātas atrašanās sabiedrības uzmanības centrā. Kad viņa apmeklēja prinča Viljama un Ketrīnas Midltones grandiozās kāzās, tas bija pēdējais signāls, ka šī nebija dzīve, kādu viņa sev vēlējās.
Lai arī viņi bija jau šķīrušies, Čelsija 2018. gadā apmeklēja Harija kāzas ar Meganu Mārklu. Viņa atteicās no juridiskās karjeras un tagad ir juvelierizstrādājumu dizainere.
2022. gadā Čelsija slepeni apprecējās ar savu vīru Semu. Viņš ir Džeka Katmora-Skota brālis – aktiera, kurš piedalījies “Oskara” balvu ieguvušajā filmā "Tenet" un drāmas seriālā "Deception". Sems ir viesnīcu īpašnieks, un tiek uzskatīts, ka viņš, Čelsija un viņu ģimene pārmaiņus dzīvo Čisvikā, Londonas rietumos un Norfolkā.