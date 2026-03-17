Darījumā par LMT un "Tet" daļu izpirkšanu apzināti pirmie investori
Darījumā par tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia" ir apzināti pirmie investori, pastāstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Valdība otrdien slēgtajā daļā skatīja informatīvo ziņojumu par darījuma attīstības progresu. Pēc jautājuma izskatīšanas Valainis norādīja, ka patlaban darījuma process virzās uz priekšu pēc plāna, visi attiecīgie analītiķi ir sākuši darbu. Viņš atzīmēja, ka ir nelielas, nebūtiskas nobīdes, taču nav fiksēti gadījumi, kas liktu signalizēt valdībai, ka ir problēmas.
Ministrs pauda, ka ir apzināti pirmie investori, taču precīzāku informāciju par tiem viņš nevarēja atklāt.
Vienlaikus Valainis norādīja, ka, pēc viņa domām, ir piesaistīti labākie speciālisti ASV bāzētais "J.P. Morgan", ar kuriem ir ļoti laba sadarbība, un "J.P. Morgan" redz augstu perspektīvu šim darījumam.
LMT un "Tet" daļu izpirkšanai no "Telia" izvēlēta finanšu un juridisko konsultantu komanda, kuras vadošais konsultants ir ASV bāzētais "J.P. Morgan".
Konsorcijos ietilpst "J.P. Morgan", "A&O Shearman" un "Walless", kā arī "Deloitte", "Tegos" un "Hardiman Telecommunications".
Līgumi ar konsultantiem noslēgti janvāra izskaņā.
"Latvenergo" norādīja, ka līguma summa ir atkarīga no sasniegtā rezultāta, kas nozīmē, ka piesaistītais konsultants ir ieinteresēts labā rezultātā. Konkrētus līguma nosacījumus nevar izpaust, jo tas ir komercnoslēpums.
Konsultantu uzdevums būs strukturēt "Tet" un LMT daļu iegādi, veikt investoru atlasi, organizēt darījuma noslēgšanu un kopā ar uzņēmumiem izstrādāt attīstības stratēģiju. Tāpat konsultanti īstenos "Tet" un LMT padziļinātu izpēti jeb "due diligence". Noslēdzot līgumu, konsultanti sākuši darbu, iepazīstoties ar abiem uzņēmumiem.
Konsultanti izvēlēti starp 16 pretendentiem trīs mēnešu ilgā, starptautiskā atlases procesā. Pretendentus izvērtēja atbilstoši likumā noteiktajām drošības pārbaudēm.
Darījums par LMT un "Tet" daļu izpirkšanu varētu būt noslēgts šogad jūlijā.
Ekonomikas ministrijā iepriekš norādīja, ka puses ir apņēmušās ievērot saskaņoto grafiku, kas paredz daļu pārdošanas līguma noslēgšanu šā gada jūlijā un darījuma pabeigšanu, kā arī papildu stratēģiskā investora piesaisti 2026. gada otrajā pusē.
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu.
Pašlaik valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" - 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" - 23%, bet "Possessor" - 5%.
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.