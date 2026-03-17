Lāčplēša un Kooperatīva ielu krustojums Preiļos (ekrānuzņēmums no "Google Maps")
Šodien 17:14
Preiļos uz divām dienām slēgts svarīgs pilsētas apvedceļa krustojums
17. un 18. martā Preiļos slēgta satiksme Lāčplēša ielas krustojumā ar Kooperatīva ielu.
Preiļu pašvaldība informē, ka saistībā ar siltumtrases izbūves darbu veikšanu 17. un 18. martā slēgta satiksme Lāčplēša ielas krustojumā ar Kooperatīvā ielu. Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti būt saprotošiem un ievērot shēmā norādītās ceļa zīmes.