Steidzami jāpieņem 20. sankciju kārta pret Krieviju, uzsver ĀM
Eiropai nekavējoties jānodrošina Ukrainas atbalsta aizdevums un ar tādu pašu steidzamību jāpieņem 20. sankciju kārta pret Krieviju, uzsvēra Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, kurš otrdien piedalījās Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē.
ĀM norāda, ka ES Vispārējo lietu padomes sanāksmē ministri diskutēja par 19. marta un 20. marta Eiropadomes sanāksmes secinājumu projektu, nākamo ES daudzgadu budžetu un 2026. gada Eiropas semestra procesu.
Viedokļu apmaiņā par Eiropadomes sagatavošanu ĀM parlamentārais sekretārs akcentēja, ka Latvija nosoda Irānas neizprovocētos uzbrukumus kaimiņvalstīm. Vienlaikus viņš piebilda, ka, risinot jaunos izaicinājumus, nedrīkst aizmirst par atbalstu Ukrainai.
Uršuļskis klāstīja, ka pastāv saikne starp Tuvajiem Austrumiem un diskusijām par konkurētspēju, jo īpaši par enerģētiku. Viņš uzsvēra, ka Latvija atbalsta īstermiņa pasākumu ieviešanu, lai mazinātu straujo cenu pieaugumu un ietekmi uz ES valstu ekonomikām, taču ir jāturpina ilgtermiņā stiprināt ES enerģētiskā drošība, attīstot savu enerģētisko neatkarību.
Ņemot vērā, ka valstu līderi Eiropadomes diskusijā par ES daudzgadu budžetu koncentrēsies uz konkurētspēju, ĀM parlamentārais sekretārs atzīmēja, ka Latvijas prioritātes ES daudzgadu budžeta diskusijās paliek nemainīgas - jārisina jautājums par austrumu pierobežas reģionu sociāli ekonomisko attīstību un vienlīdzīgi konkurences apstākļi lauksaimniekiem, īpaši tiešmaksājumu jomā.
ES Vispārējo lietu padomes sanāksmē tika apstiprinātas 2026. gada rekomendācijas Eirozonas ekonomikas politikai.