Aktīvie Rīgas iedzīvotāji var saņemt tūkstošiem eiro no pilsētas domes. Taču jāievēro vairāki nosacījumi
Rīgas pašvaldība aicina Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrības pieteikties finansiālajam atbalstam.
Tiesības saņemt 1000 eiro pašvaldības atbalstu ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem:
- biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgā;
- biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu;
- pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
- katrā nākamajā reizē piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā ir reģistrēti vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
- biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav sākta biedrības likvidācija.
Lai pieteiktos finansējumam 3000 eiro apmērā, biedrībai papildus jāatbilst šādiem kritērijiem:
- biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz 35 biedriem;
- biedrība iepriekš ir saņēmusi finansiālo atbalstu līdz 1000 eiro;
- biedrība ir izpildījusi ar atbalsta saņemšanu saistītos pienākumus;
- biedrība ir apguvusi vismaz 90 % no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt biedrību darbību, stiprināt to kapacitāti un veicināt sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publisko teritoriju labiekārtošanu.
Finansējumu var izmantot administratīvo izmaksu segšanai, piemēram, darbinieku atalgojumam, telpu un inventāra nomai, atlīdzībai par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības darbības nodrošināšanai u.tml., tāpat arī izmaksu segšanai par projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu instrumentiem, kā arī biedrību rīkoto apkaimes publicitātes veicināšanas un identitātes stiprināšanas aktivitāšu izdevumu segšanai.
Finansiālais atbalsts nav paredzēts biedrību pamatlīdzekļu iegādei, prēmijām, dāvanām un stimulējošu pasākumu rīkošanai biedrības biedriem, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksai, kā arī biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Apkaimju attīstības biedrības finansiālam atbalstam var pieteikties no 7. janvāra līdz 9. februārim. Nosacījumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kā arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama šeit.