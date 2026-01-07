ZZS neatbalsta obligātu dzīvojamo māju apdrošināšanas ieviešanu, atklāj Rokpelnis
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) neatbalsta obligātu dzīvojamo māju apdrošināšanas ieviešanu, pauda ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Rokpelnis sacīja, ka ZZS neatbalsta jaunu obligātas apdrošināšanas sistēmas ieviešanu. "Tas radītu papildu slogu tieši uz cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, kas nav pieļaujami," paskaidroja politiķis.
Kā vēstīts, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholcs (AS) pēc notikušā gāzes sprādziena dzīvokļu ēkā Torņkalnā, Bauskas ielā 15, paziņojis, ka viens virziens būtu dzīvojamo māju apdrošināšanas jautājuma sakārtošana, lai šādos gadījumos tiktu nodrošināts finansiāls risinājums ēkas ātrai atjaunošanai.
Patlaban dzīvojamās mājas salīdzinoši maz tiek brīvprātīgi apdrošinātas, tikai dzīvokļu līmenī, bet būtu jābūt līdzīgam principam kā OCTA - katram transportlīdzeklim, kas piedalās satiksmē, ir jābūt obligāti apdrošinātam, tāpat arī ēkām, kurās dzīvo cilvēki, paziņojis Bergholcs.
Gāzes sprādzienā Torņakalnā gāja bojā divi cilvēki - persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un AS "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.