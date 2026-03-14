Latvijas Nacionālajā teātrī spilgti aizvadīta jauniestudējuma "Ugunī" pirmizrāde
Ceturtdien, 12. martā, Latvijas Nacionālajā teātrī spilgti tika aizvadīta Rūdolfa Blaumaņa lugas "Ugunī" jauniestudējuma pirmizrāde Ineses Mičules režijā.
Izrāde tapusi starptautiskā projekta "Greenstage" jeb "Zaļā skatuve" ietvaros, radot tai ilgtspējīgu scenogrāfijas un kostīmu dizainu. Jauniestudējuma mākslinieciskā komanda: režisore Inese Mičule, vizuālais dramaturgs Reinis Dzudzilo, komponists Rihards Zaļupe, horeogrāfe Liene Grava, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un video mākslinieks Toms Zeļģis.
Galvenajās lomās: Elza Rūta Jordāne (Kristīne) un Kārlis Reijers (Edgars). Lomās – Maija Doveika (Vešeriene), Daiga Gaismiņa (Horsta madama), Ainārs Ančevskis (Klenga), Uldis Anže (Barons Mēvenšterns), Matīss Budovskis (Akmentiņš), Raimonds Celms (Vīskrelis), Gundars Grasbergs (Sutka), Matīss Kučinskis (Alders), Mārcis Maņjakovs (Frišvagars), Rūdolfs Sprukulis (Pavārs) un Emīls Šteinbergs, Artis Štelfs vai Roberts Štelfs (Alfrēds).