Latvijas Nacionālajā teātrī spilgti aizvadīta jauniestudējuma "Ugunī" pirmizrāde
Foto: Publicitātes
Izrāde tapusi starptautiskā projekta "Greenstage" jeb "Zaļā skatuve" ietvaros, radot tai ilgtspējīgu scenogrāfijas un kostīmu dizainu.
Kultūra

Kultūras nodaļa

Jauns.lv

Ceturtdien, 12. martā, Latvijas Nacionālajā teātrī spilgti tika aizvadīta Rūdolfa Blaumaņa lugas "Ugunī" jauniestudējuma pirmizrāde Ineses Mičules režijā.

Izrāde tapusi starptautiskā projekta "Greenstage" jeb "Zaļā skatuve" ietvaros, radot tai ilgtspējīgu scenogrāfijas un kostīmu dizainu. Jauniestudējuma mākslinieciskā komanda: režisore Inese Mičule, vizuālais dramaturgs Reinis Dzudzilo, komponists Rihards Zaļupe, horeogrāfe Liene Grava, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un video mākslinieks Toms Zeļģis.

Galvenajās lomās: Elza Rūta Jordāne (Kristīne) un Kārlis Reijers (Edgars). Lomās – Maija Doveika (Vešeriene), Daiga Gaismiņa (Horsta madama), Ainārs Ančevskis (Klenga), Uldis Anže (Barons Mēvenšterns), Matīss Budovskis (Akmentiņš), Raimonds Celms (Vīskrelis), Gundars Grasbergs (Sutka), Matīss Kučinskis (Alders), Mārcis Maņjakovs (Frišvagars), Rūdolfs Sprukulis (Pavārs) un Emīls Šteinbergs, Artis Štelfs vai Roberts Štelfs (Alfrēds).

Tēmas

Nacionālais teātrisMaija DoveikaAinārs AnčevskisRūdolfs BlaumanisMārcis MaņjakovsGundars GrasbergsLiene GravaMatīss BudovskisInese MičuleUldis Anže

Citi šobrīd lasa