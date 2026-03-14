Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs aicina uz ikgadējām Roņu dienām
14. un 15. martā Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs aicina uz ikgadējām Roņu dienām – tematisku nedēļas nogali, kas veltīta visiem labi zināmajam Baltijas jūras iemītniekam.
Pavasaris roņiem ir īpašs laiks – tas ir mazuļu dzimšanas un pirmo patstāvības soļu periods. Lai gan šogad zoodārzā ronēna nav, Roņu dienas ļaus tuvāk iepazīt pelēkos roņus, izzinot viņu ikdienu, paradumus un pielāgojumus dzīvei ūdenī. Apmeklētāji varēs uzzināt, cik daudz zivju dienā apēd pieaudzis ronis, cik strauji aug mazulis un galvenais – kā nekaitēt pie jūras sastaptam mazulim.
Roņu dienas zoodārzā 14. un 15. martā
Gan sestdien, gan svētdien no plkst. 11.00 līdz 15.00 zoodārza teritorijā būs pieejamas gan jautras, gan informatīvas pieturvietas ģimenēm ar bērniem. Tajās varēs pārbaudīt savu veiklību un zināšanas, iepazīt roņu sugu daudzveidību un uzzināt, kā notiek dzīvnieku aprūpe un trenēšana zoodārzā. Aktivitātes būs piemērotas dažāda vecuma dalībniekiem. Plkst. 11.00 notiks roņu barošanas demonstrācija.
Kā pareizi rīkoties
Roņu dienas izmantojam iespēju atgādināt, kā pareizi rīkoties, sastopot roņu mazuli piekrastē! Svarīgākais – netuvoties un saglabāt vismaz 50 metru distanci. Ronēniem pludmale ir atpūtas vieta, kur tie uzkrāj spēkus pirms atgriešanās jūrā. Piemēram, pastaigājoties ar suni, piekrastēs noteikti turi to pie pavadas. Ja ieraugi ronēnu un šķiet, ka dzīvnieks ir ievainots vai stipri novārdzis, par situāciju ziņo Dabas aizsardzības pārvalde speciālistiem, kuri izvērtēs nepieciešamo rīcību. Patvaļīga tuvošanās vai mēģinājumi palīdzēt var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs jau ilgstoši iesaistās roņu rehabilitācijā, sadarbojoties ar piekrastes pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi. Zoodārzā nonāk gan novārguši, gan ievainoti roņu mazuļi. Pēc atlabšanas un svara uzņemšanas tie tiek palaisti atpakaļ Baltijas jūrā. Iepriekš veiktā roņu izsekošana ar GPS liecina, ka tie iemācās patstāvīgi medīt un veiksmīgi iekļaujas dabiskajā vidē.