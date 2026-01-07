Ķekavas novada dome skaidro, kāpēc ceļu uzturēšana ziemā ir sarežģīta
Intensīvas snigšanas dēļ ceļu uzturēšana ziemas apstākļos ir īpaši sarežģīta. Liela sniega daudzuma un nepārtrauktas snigšanas laikā nav iespējams vienlaikus nodrošināt visu ceļu, ielu un gājēju celiņu tūlītēju attīrīšanu. Šādos apstākļos ceļu apsaimniekošana tiek organizēta prioritārā secībā.
Kā skaidro Ķekavas novada pašvaldība, sākumā tiek sakopti galvenie satiksmes ceļi, sabiedriskā transporta maršruti, piekļuves ceļi uz izglītības un ārstniecības iestādēm, kā arī citām sabiedriski nozīmīgām vietām. Pēc tam pakāpeniski tiek tīrītas mazāk noslogotas ielas, iekšpagalmi un gājēju celiņi. Ja autoceļi vai gājēju ceļi nav notīrīti un pārvietošanos apgrūtina sniega sanesumi vai apledojums, lūdzam informēt pārvaldniekus.
Baldones pārvaldnieks: Andris Antons, andris.antons@kekava.lv, tālrunis: 25459517.
Atbildīgs par: Baldones pilsētu, Baldones pagastu, Daugmales pagastu, Ķekavas pagastu — Jenči, Dzērumi, Mellupi, Plakanciems, Katrīnmuiža, Jaunsils.
Pieņemšana:
- Daugmalē pēc iepriekšējas vienošanās (Daugmales bibliotēkā).
- Baldonē pirmdienās 8.00–18.00 (Baldones pagasta pārvaldē).
Baložu pārvaldniece Lauma Muceniece, lauma.muceniece@kekava.lv, tālrunis: 22040241.
Atbildīga par: Baložu pilsētu, Ķekavas pagasta apdzīvotās vietas — Valdlauči, Ziedonis, Katlakalns, Rāmava, Alejas, Lapenieki, Krogsils, Vimbukrogs, Odukalns.
Pieņemšana:
- Baložos ceturtdienās 9.00–19.00 (Baložu pagasta pārvaldē).
- Ķekavā pirmdienās 8.00–18.00 (Ķekavas novada pašvaldībā).
Jautājumus un problēmu pieteikumus pārvaldniekiem var iesniegt pa tālruni, e-pastā vai klātienē.
Pārvaldnieku pamatuzdevums — Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšana un līdzdalība tā apsaimniekošanā. Ikdienā viņi veic ceļu un teritoriju apsekošanu, piedalās uzturēšanas un atjaunošanas darbu plānošanā, regulāri apseko pašvaldībai piederošās publiskās ēkas (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām), sazinās ar iedzīvotājiem un pilda citus pārvaldes vadītāja uzdevumus.
Intensīvas snigšanas laikā pašvaldība un ceļu uzturētāji strādā pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk uzlabotu satiksmes un pārvietošanās apstākļus visā novadā. Paldies iedzīvotājiem par sapratni un sadarbību.