Piektdien Latvijā gaidāms sniegvilksnis
Piektdien, 9. janvārī, Latvijā ievērojami pastiprināsies vējš, kas daudzviet izraisīs sniega pārvietošanos jeb sniegvilksni, jeb zemo puteni, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pamazām sāks pastiprināties austrumu, ziemeļaustrumu vējš - vakarā Latgalē būs brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra caurmērā -5..-10 grādi.
Piektdien visā valstī vējš putinās sniegu, vietām - stipri. Lielākais putenis gaidāms Latgalē, kā arī dažviet Vidzemē un Kurzemē. Nokrišņu nebūs, vienīgi Latgales dienvidos snigs.
Sagaidāms, ka ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās piektdien sasniegs 13-18 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - pat 23 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš kļūs tikai nedaudz lēnāks, tādēļ daudzviet turpināsies sniegvilksnis.
Gaisa temperatūra piektdien valsts lielākajā daļā būs -7..-12 grādi, Ziemeļkurzemē -3..-7 grādi. Līdzīgs sals saglabāsies sestdien, kad daudzviet snigs, bet vējš pamazām rims.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā var noslīdēt zem -20 grādiem.