Siguldā aicina laikus ziņot par sarežģītiem ceļa apstākļiem
Latvijas ziemās laikapstākļi mēdz būt mainīgi un neprognozējami — vienas dienas laikā iespējams gan lietus un sniegs, gan atkala, apledojums un peļķes, kas ātri pārvēršas slidena ledus kārtā. Šādi apstākļi rada neērtības ne tikai autovadītājiem, bet arī būtiski ietekmē atkritumu savākšanas darbu un pakalpojuma drošu nodrošināšanu.
Kā vēsta Siguldas novada pašvaldībā, vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” aicina klientus būt vērīgiem un savlaicīgi informēt, ja piekļuve atkritumu konteineriem konkrētajā adresē ir apgrūtināta vai nav iespējama sniega, apledojuma vai nenotīrīta ceļa dēļ. Īpaši svarīgi tas ir lauku teritorijās, kur bieži veidojas peļķes un sasaluši, slideni ceļa posmi.
Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un darbinieku drošību, “JUMIS” aicina ievērot sekojošo:
- notīriet konteinerus un piekļuves ceļu no sniega un sniega vaļņiem, lai tos netraucēti varētu aizstumt līdz automašīnai;
- ja piekļuve konteineru novietnei, kas atrunāta līgumā, sniega vai citu iemeslu dēļ ir traucēta, novietojiet tvertni tuvākajā vietā, kur var droši piebraukt specializētais transports, un par to paziņojiet klientu centram;
- ja ceļš nav kaisīts ar pretslīdes materiāliem un piekļuve konteineriem ir traucēta apledojuma dēļ un nav iespējams ne atbrīvot piekļuvi, ne pārvietot konteineru, informējiet par to klientu centru un vienojieties par citu atkritumu izvešanas laiku, kad būs nodrošināta brīva piekļuve.
Tipiskās situācijas, kas uzskatāmas par konteinera nepieejamību, un par kurām lūdz laikus ziņot vai no kurām izvairīties:
- konteiners atrodas kupenā un to nav iespējams izvilkt;
- konteinera piekļuves ceļš ir apledojis, slidens vai dubļains – ar risku saslīdēt vai iestigt;
- konteineriem piekļuvi bloķē automašīnas.
Tiek norādīts, ka iepriekšējo gadu pieredze liecina — pat viena grūti pieejama adrese var aizkavēt atkritumu izvešanu visā maršrutā, kā rezultātā pakalpojums citiem klientiem tiek nodrošināts ar kavēšanos. Turklāt pārvietošanās pa apledojušiem, aizsnigušiem vai nenotīrītiem ceļiem ar specializēto tehniku ir sarežģīta un var apdraudēt drošību.
Tādēļ SIA “JUMIS” aicina klientus rīkoties atbildīgi un nekavējoties ziņot par apgrūtinātu piekļuvi, zvanot pa tālruni 26112288 vai rakstot uz e-pastu info@jumis.lv
, ja laikapstākļu dēļ piekļuve adresei nav iespējama.