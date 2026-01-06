Linda Mūrniece sūdzas, ka VID viņu vajā. "Ne man vienīgajai tā gadās!"
Uzņēmēja Linda Mūrniece norāda, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) viņu vajā, nepamatoti bieži pieprasot sniegt dažādus paskaidrojumus.
Mūrniece norāda, ka kopš septembra, kad viņa skaļi sāka runāt par neskaidrībām nodokļu nomaksā uzņēmējiem, kas izmanto platformu “Booking.com”, viņa saņēmusi nepamatoti daudz vēstuļu no VID - pat četras vienā mēnesī!
"Es pat teiktu, ka divām bija pamatojums, jo sarežģīto pāreju no viesnīcas vadīšanas uz savu namiņu mežā grūti saprast. Konta apgrozījumu no simtiem/desmitiem tūkstošu uz dažiem simtiem/tūkstošiem mēnesī uzreiz nevar saprast. Bet es paskaidroju un papildus jautājumu VID nebija."
"VID vairākkārt aicina skaidrot vienas un tās pašas lietas"
"Šodien man atnāca pieprasījums, saskaņā ar kuru man jāskaidro, kā es kā vienīgā darbiniece savā firmā uzturu namiņu un kāpēc esmu vienīgā… Pirms tam VID gribēja, lai namiņu īpašnieki kļūst par PVN maksātājiem un es par tādu kļuvu. Gan privāti, gan kā uzņēmuma īpašniece… Šķiet, viena no retajām septembrī nomaksāju ar atpakaļejošu datumu VID pieprasīto uzrēķinu par trim gadiem, par kuru samērību diskutē joprojām. Pārējie pamanīja manu cīņu un nogaidīja, lai atrisinātu to likumīgi, bet bez tādiem milzu maksājumiem kā manā gadījumā," pauž Mūrniece.
"Tagad visus namiņa ieņēmumus novirzu firmas kontā. Palīdzu kārtot blakus namiņus un rakstu par to rēķinus no firmas. Braucu uz bibliotēkām lasīt lekcijas par savu politisko karjeru un rakstu par to rēķinus no firmas. Nomaksāju pvn no katra darījuma."
"Šodien man jāskaidro, kāpēc nepareizi iegrāmatoti "Dokobit" rēķini par 45 eur. Un "Booking" rēķinu peripetijas, ko dažas reizes esmu jau skaidrojusi. Un kas nav labi ar datora par 1300 eur pirkumu pirms 2 gadiem…Un kāpēc man vajag mašīnu, lai veiktu saimniecisko darbību. Man ir, ko paskaidrot un arī precizēt to datora pirkumu un sarakstīt pareizi sarakstāmo. Es to jau esmu paskaidrojusi septembrī. Un oktobrī un novembrī," neizpratnē ir uzņēmēja.
"Bet tad seko daudz punkti ar prasībām iesniegt par trim gadiem - visu grāmatvedības dokumentāciju, visus noslēgtos līgumus (kas pirms trim gadiem viesnīcā varētu būt simtiem un daudzi papīra formātā), visu kontu izdrukas, visus izrakstītos rēķinus un apliecinājumus par to apmaksu… Neuzskaitīšu visu, ko VID prasa."
"VID dēļ nācās sagatavot apmēram 500 dokumentus"
"Iepriekšējo reizi es samaksāju grāmatvedības firmai diezgan lielu summu, jo viņi pēc VID pieprasījuma skenēja dokumentus un lika kādā vietnē, kur VID prasīja tos likt - apmēram 500 dokumentus!!! Bez pamatojuma - kāpēc un kas nebija skaidrs jau no iepriekš iesniegtā. Vai šis ir audits? Nē, informācijas pieprasījums. Kas prasītu vismaz 2 nedēļas to sagatavot un atkal palielu summu samaksāt cilvēkiem, kas to gatavotu. Ja man nav šīs summas, kas ir realitāte, tad ko man iesākt?
"Gari varētu rakstīt, ko par šo domāju. Īsi - tā ir vajāšana. Saprotu, ka ne man pirmajai un vienīgajai tā gadās. Pirms manis jau pavisam nesen ir pat tiesas spriedums par pārmērīgu informācijas pieprasīšanu no uzņēmējiem. VID zaudēja to tiesu," pauž Mūrniece.
""Salnēnu" saimniecei kontā nav daudz naudas. Pāris tūkstoši varbūt. Ko esmu atlikusi nodokļu nomaksai (protams! Kam gan citam?). Bet es pastrādāšu un atradīšu naudu juristam, kurš šo spēs pierādīt par pārmērīgu interesi par mani un manu necilo binzesu."
"Skumji. Ļoti. Pat man - rūdītai cīnītājai. Un cilvēkam, kas zina, ka neko nevienam nav nozadzis vai nokrāpis, ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Un mana firma, kā daudziem zināms, pagājušā gada jūnijā saņēma VID atzinību kā godprātīga nodokļu maksātāja. Nodokļu parāda arī firmai nav. Es teiktu - uz manu privāto parādu rēķina."
"Un bail. Jo grūti jau pierādīt, ka vanna ir nepieciešama izmitināšanas biznesā, ja vid uzskatīs, ka var iztikt bez vannas. Joks. Bet tuvu patiesībai. Diemžēl."