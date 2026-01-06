SM prasa papildu 9,2 miljonus eiro reģionālo autobusu pārvadājumiem
Satiksmes ministrija (SM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt papildu finansējumu 9,19 miljonu eiro apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 2026. gadā, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Autotransporta direkcijas (ATD) aplēses liecina, ka, šogad saglabājot maršruta tīklu 2025. gada apmērā un ievērojot spēkā esošos sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu nosacījumus, valsts budžeta finansējumu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem nepieciešams palielināt vismaz par 9,19 miljoniem eiro.
Ministrijā skaidro, ka reģionālās nozīmes pārvadājumos situācija ir sarežģīta, jo patlaban situācija ekonomikā būtiski atšķiras no perioda, kad tika organizēti iepirkumi un iesniegti piedāvājumi, jo ir mainījušās sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksas.
Vērtējot atsevišķu izmaksu izmaiņas salīdzinājumā ar laika periodu, kad tika sagatavoti un iesniegti piedāvājumi, to pieaugums svārstās no 20-35%, un šīs izmaksas, piemēram, darbinieku atalgojums, degvielas izdevumi un autobusu amortizācijas atskaitījumi, veido aptuveni 50% no kopējām izmaksām.
Ministrijā papildina, ka noslēgtajos līgumos par reģionālās nozīmes dotēto pārvadājumu ar autobusiem nodrošināšanu ir paredzēta pakalpojumu cenas indeksēšana. Tomēr līgumu izpildes sākšana notika dažādos termiņos, tādēļ cenu pārskatīšana arī noteikta atšķirīgos termiņos.
SM apkoptie dati liecina, ka provizoriskā ietekme uz valsts budžeta izdevumiem, ko var radīt pakalpojumu cenas pārskatīšana atbilstoši līguma noteikumiem, lēšama 1,2 miljonu eiro apmērā 2025. gadā, 3,3 miljonu eiro apmērā 2026. gadā un 3,8 miljonu eiro apmērā 2027. gadā.
Tuvākajos gados, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumus, kompensējamie izdevumi pieaugs, un piešķirtā valsts budžeta finansējuma bāzē 2026. - 2028. gadam nav paredzēts finansējums šo izdevumu kompensēšanai.
Lai saglabātu sabiedriskā transporta pakalpojumu maršrutu tīklu vismaz 2025. gada apmērā, ievērojot gan pieaugošās izmaksas un palielināto braukšanas maksu, gan ar līgumiem uzņemtās saistības attiecībā uz pakalpojuma cenas pārskatīšanu, 2026. gadā un turpmāk piešķirtais finansējums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ir nepietiekams.
2026. gadā finansējums reģionālās nozīmes dotētajos pārvadājumos ar autobusiem ir 52,899 miljonu eiro apmērā, bet kopējie sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos aprēķinātie kompensējamie zaudējumi būtiski pārsniedz pieejamo finansējumu. Kompensējamais zaudējumu apmērs 9,19 miljonu eiro apmērā noteikts, pamatojoties uz plānoto pasažieru skaitu 2026. gadā, no 2026. gada 15. janvāra apstiprināto braukšanas maksas palielinājumu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos plānoto izdevumu apmēru un pakalpojuma cenas pārskatīšanu.
Ministrijā uzsver, ka 2026. gads ir vērtējams kā pārejas posms, lai turpmāk reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pārvadājumu maršrutu tīklā īstenotu atsevišķus risinājumus, ar kuriem tiktu pārskatīti pārvadājumu organizēšanas principi un nodrošināti pārvadājumi sevišķi mazapdzīvotās vietās.
Vienlaikus no 2026. gada plānots īstenot sabiedriskā transporta digitalizācijas procesu, iegādājoties sabiedriskā transporta plānošanas rīku, ar kura palīdzību iespējams plānot maršrutus efektīvāk. Tāpat plānots uzstādīt pasažieru skaitītājus autobusos, kas nodrošinās datus par pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu no autobusa.
Paredzēts izstrādāt arī autobusu komerciālo maršrutu stratēģiju, lai definētu komerciālo maršrutu iekļaušanos kopējā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla nodrošināšanā, lai efektivizētu sabiedriskajam transportam piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu.
Vienlaikus ar pašvaldībām šogad plānots apspriest jaunu iniciatīvu par pasažieru apmaiņas vietām un pašvaldību iespējām finansēt papildu infrastruktūras uzturēšanu, lai uzlabotu reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un nepieļautu esošo autoostu telpu un infrastruktūras degradāciju. Vienlaikus no valsts budžeta tiktu veikti maksājumi pašvaldībām par noteiktu pakalpojumu grozu, kas nepieciešami apkalpes vietu, piemēram, autoostu un mobilitātes punktu, nodrošināšanai minimālā apmērā.
LETA jau ziņoja, ka Sabiedriskā transporta padome pērn 19. decembrī nolēma atlikt jautājumu par maršruta tīkla ieviešanu 2026. gadam.
Lēmums tika atlikts, jo joprojām turpinājās ATD konsultācijas ar pašvaldībām, kā arī būs nepieciešams konsultēties ar pārvadātājiem.
ATD pārstāvis Tomass Beikulis padomes sēdē informēja, ka valsts budžets sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2026. gadā plānots 93,78 miljonu eiro apmērā. No tiem autobusiem paredzēti 51,66 miljoni eiro, kas ir mazāk nekā 2025. gadā, bet vilcieniem, neskaitot infrastruktūras izmaksas, atvēlēti 28,56 miljoni eiro.
Sabiedriskā transporta padome vienojās, ka par izmaiņām maršrutu tīklā var runāt tikai tad, ja no Ministru kabineta puses tam nākamgad tiek piešķirts papildu finansējums. Līdz ar to 2026. gada sākumā pārvadājumi notiks līdzšinējā maršrutu tīklā.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš iepriekš aģentūrai LETA sacīja, ka ATD pārvērtē un "iepauzē" plānotās maršruta tīkla izmaiņas 2026. gadam, kas paredzēja līdz 6% maršruta tīkla optimizāciju un aptuveni 10% pārvadājumu attīstīšanu uz komerciāliem principiem.
Viņš norādīja, ka ATD pēc būtības patlaban aptur maršruta tīkla izmaiņas, jo joprojām notiek diskusijas par šo jautājumu. "Maršruta tīkla izmaiņas plānots veikt lēnākā procesā, vēlreiz tās pārvērtējot," piebilda Lapiņš.