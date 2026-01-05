Paziņots, cik ātri varētu salabot Baltijas jūrā bojāto optisko kabeli Palanga-Liepāja
Bojāto optisko kabeli Palanga (Sventāja)-Liepāja plānots atjaunot vienas līdz divu nedēļu laikā, aģentūrai LETA norādīja Zviedrijas pensiju fondu pārvaldītajai "Polhem Infra" piederošais telekomunikāciju operators "Arelion".
Uzņēmums informēja, ka remontdarbi ir ieplānoti, taču Baltijas jūrā ir arī citi kabeļi, kuru atjaunošana tiks veikta prioritāri. Atkarībā no laikapstākļiem kabelis starp Lietuvu un Latviju var tikt atjaunots nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ.
"Arelion" skaidroja, ka bojāts ir optiskās šķiedras kabelis, ko izmanto sakaru un datu pārraides pakalpojumiem gan patērētājiem, gan uzņēmumiem un organizācijām. Tā kā kabelis ir pārgriezts, datu plūsma tiek novirzīta pa citiem "Arelion" tīkla ceļiem.
Uzņēmums nekomentēja kabeļa bojājuma radīto zaudējumu apmēru.
Jau ziņots, Latvijas Valsts policijas (VP) iegūtās ziņas patlaban neliecina par Liepājas ostā esošā kuģa saistību ar optiskā kabeļa bojāšanu Baltijas jūrā. VP Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūru LETA informēja, ka policija naktī uz 5. janvāri pabeidza darbu uz kuģa, kas sākotnēji tika turēts aizdomās par iespējamu kabeļa bojājumu Baltijas jūrā.
Patlaban kriminālprocesā iegūtās ziņas neliecina par konkrētā kuģa saistību ar optiskā kabeļa bojāšanu. Vienlaikus turpinās izmeklēšana kriminālprocesā, tostarp tiek noskaidroti apstākļi, kādā veidā šis kabelis ir ticis bojāts, pavēstīja VP.
Ņemot vērā policijas pārbaudīto informāciju, konkrētajam kuģim turpmāk netiks liegta kustība. Izmeklēšanas interesēs policija plašākus komentārus nesniedza.
LETA vēstīja, ka Baltijas jūrā netālu no Liepājas aizvadītajā nedēļā bojāts optiskais kabelis Palanga (Sventāja)-Liepāja. Sakaru kabeļa bojājums nav ietekmējis patērētājus ne Latvijā, ne Lietuvā.
Sākotnēji noskaidrots, ka iespējamais vainīgais ir kuģis, kas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienesta izanalizēto informāciju bija virzījies virs neaktīva kabeļa un tad mainījis kursu uz aktīvo, nu jau bojāto kabeli.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka kabelis Palanga (Sventāja)-Liepāja darbojas kopš 1995. gada, un tā īpašnieks ir "Arelion". Šim uzņēmumam pieder arī kabelis, kas Sventāju savieno ar Zviedrijas Gotlandes salu, un tas tika bojāts 2025. gada pavasarī.
Tāpat vēstīts, ka arī Somijas telekomunikāciju uzņēmums "Elisa" 31. decembra rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.
Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.
Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem. Pašlaik kuģis atrodas Kantvikas ostā.
"Elisa" paziņojusi, ka bojātā kabeļa dēļ uzņēmuma klientiem ne Somijā, ne Igaunijā nav radušies sakaru traucējumi.
LETA arī ziņoja, ka 2025. gada 26. janvāra agrā rītā Baltijas jūrā tika bojāts VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande. Kabelim bojājums tika konstatēts Zviedrijas ekonomiskajos ūdeņos aptuveni 130 kilometrus no Latvijas piekrastes. Arī par šo gadījumu Latvijas policijā tika sākts kriminālprocess, un, kā 5. janvārī aģentūrai LETA norādīja VP, lietā turpinās izmeklēšana.
Saistībā ar kabeļa bojāšanu Zviedrijas varasiestādes bija aizturējušas zem Maltas karoga kuģojošo sauskravu kuģi "Vezhen".
Kuģa īpašnieks "Navigation Maritime Bulgares" noliedza apzinātu kabeļa sabojāšanu, kā arī Zviedrijas prokuratūra vēlāk noraidīja sabotāžas iespējamību kabeļa bojājumā un paziņoja, ka atbrīvo "Vezhen", vienlaikus gan atzīstot, ka tas izraisīja šo bojājumu.
Zviedrijas prokurors Matss Ljungkvists skaidroja, ka kabeļa bojājumu izraisīja nelabvēlīgu apstākļu kombinācija - laika apstākļi, nepilnības aprīkojumā un kuģniecības zināšanu trūkums.
LVRTC jūras optiskā kabeļa bojājuma novēršana izmaksājusi teju 500 000 eiro.