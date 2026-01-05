Baltijas jūrā netālu no Liepājas bojāts optiskais kabelis: Valsts policija dalās ar jaunāko informāciju
Valsts policija šonakt pabeidza darbu uz kuģa, kurš sākotnēji tika turēts aizdomās par iespējamu kabeļa bojājumu Baltijas jūrā, informē Valsts policija (VP).
Policija informē, ka veicot procesuālās darbības kriminālprocesā, Valsts policijas amatpersonas apsekoja gan kuģi un enkuru, gan veica tehnisko iekārtu un žurnālu apskati, kā arī nopratināja vairākas personas. Policija piebilst, ka Kuģa apkalpe sadarbojās ar policiju, labprātīgi izsniedzot visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama izmeklēšanai.
Patlaban kriminālprocesā iegūtās ziņas neliecina par konkrētā kuģa saistību ar optiskā kabeļa bojāšanu. Vienlaikus turpinās izmeklēšana kriminālprocesā, tostarp tiek noskaidroti apstākļi, kādā veidā šis kabelis ir ticis bojāts, pavēstīja VP.
Izmeklēšanas interesēs policija plašākus komentārus nesniedza.
Jau ziņots, ka Baltijas jūrā netālu no Liepājas aizvadītajā nedēļā bojāts optiskais kabelis Palanga (Sventāja)-Liepāja. Sakaru kabeļa bojājums nav ietekmējis patērētājus ne Latvijā, ne Lietuvā.
Par kādam privātuzņēmumam piederoša optiskās šķiedras kabeļa bojājumu informācija saņemta no Lietuvas. Incidents noticis Latvijas teritoriālajos ūdeņos 2. janvārī.
Sākotnēji noskaidrots, ka iespējamais vainīgais ir kuģis, kas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienesta izanalizēto informāciju bija virzījies virs neaktīva kabeļa un tad mainījis kursu uz aktīvo, nu jau bojāto kabeli.
Saistībā ar notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par publiskā elektronisko sakaru tīkla vada vai tā iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka kabelis Palanga (Sventāja)-Liepāja darbojas kopš 1995. gada, un tā īpašnieks ir Zviedrijas pensijas fondu pārvaldītajai kompānijai "Polhem Infra" piederošais telekomunikāciju operators "Arelion". Šim uzņēmumam pieder arī kabelis, kas Sventāju savieno ar Zviedrijas Gotlandes salu, un tas tika bojāts 2025. gada pavasarī.
Tāpat vēstīts, ka arī Somijas telekomunikāciju uzņēmums "Elisa" 31. decembra rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.
Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.
Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem. Pašlaik kuģis atrodas Kantvikas ostā.
"Elisa" paziņojusi, ka bojātā kabeļa dēļ uzņēmuma klientiem ne Somijā, ne Igaunijā nav radušies sakaru traucējumi.
Ziņots, ka 2025. gada 26. janvāra agrā rītā Baltijas jūrā tika bojāts VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande. Kabelim bojājums tika konstatēts Zviedrijas ekonomiskajos ūdeņos aptuveni 130 kilometrus no Latvijas piekrastes.
Saistībā ar kabeļa bojāšanu Zviedrijas varasiestādes bija aizturējušas zem Maltas karoga kuģojošo sauskravu kuģi "Vezhen".
Kuģa īpašnieks "Navigation Maritime Bulgares" noliedza apzinātu kabeļa sabojāšanu, kā arī Zviedrijas prokuratūra vēlāk noraidīja sabotāžas iespējamību kabeļa bojājumā un paziņoja, ka atbrīvo "Vezhen", vienlaikus gan atzīstot, ka tas izraisīja šo bojājumu.
Zviedrijas prokurors Matss Ljungkvists skaidroja, ka kabeļa bojājumu izraisīja nelabvēlīgu apstākļu kombinācija - laika apstākļi, nepilnības aprīkojumā un kuģniecības zināšanu trūkums.
LVRTC jūras optiskā kabeļa bojājuma novēršana izmaksājusi teju 500 000 eiro.