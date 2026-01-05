Vidzemes slimnīcā pasaulē nākuši pirmie šī gada bērniņi
2026. gada 1. janvāris Vidzemes slimnīcā iesākās īpaši priecīgi – pasaulē nākuši pirmie jaunā gada bērniņi dvīnīši – puikas Krists Ūve un Anrijs Ugo, kā arī pirmais valmierietis Dans Daniels.
Jaunais 2026. gads Vidzemes slimnīcā iesācies ar patiesi priecīgu notikumu – 1. janvārī pasaulē nākuši pirmie šī gada bērniņi – visi puikas. Pirmie šī gada bērniņi, dvīnīši, piedzima plkst.18.20 un 18.44, bet plkst. 21.22 pasauli ieraudzīja šī gada pirmais valmierietis.
Dvīnīši – puikas Krists Ūve un Anrijs Ugo – piedzima Evijas un Jāņa ģimenē, kas dzīvo Valkas pagasta Sēļos. Mazuļi ģimenē ir ļoti gaidīti un mīlēti. Mājās brālīšus jau nepacietīgi gaida māsa Elīze Lota (1 gads un 8 mēneši), kā arī brāļi Miks Raiens (15 gadi) un Alekss Dāvids (11 gadi). Mazā māsa dvīnīšus jau redzējusi telefona zvanā un ar lielu nepacietību gaida brālīšus mājās.
Dvīnīšu mamma Evija atklāj, ka grūtniecība noritējusi ļoti labi, savukārt tētis Jānis, uzzinot, ka ģimenē gaidāmi dvīnīši, nespējis valdīt aizkustinājuma asaras. Šis notikums ģimenei bijis liels prieks un īpašs brīdis.
Tajā pašā dienā Vidzemes slimnīcā piedzimis arī pirmais 2026. gada valmierietis – puika Dans Daniels. Viņš ir pirmais bērniņš Zanes un Gvido ģimenē. Vārdu puisītim vecāki izvēlējušies, iedvesmojoties no tēta draugiem. Dans Daniels ir plānots un ļoti gaidīts bērniņš, kas jaunajai ģimenei atnesis milzīgu prieku.
Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs uzsver notikuma nozīmīgumu:
“Tas, ka tieši Vidzemes slimnīcā piedzimuši pirmie dvīnīši 2026. gadā, ir īpašs notikums gan mūsu slimnīcai, gan visam reģionam. Katrs jaundzimušais ir cerības simbols, un ļoti ceram, ka šis gads būs bērniem bagāts un piepildīts ar ģimeņu prieku.”
Vidzemes slimnīca sirsnīgi sveic ģimenes ar jaunajiem dzīves sākumiem un novēl bērniņiem veselību, mīlestību un laimīgu augšanu.
Kopumā Vidzemes slimnīcā 2025. gadā pasaulē nākuši 657 jaundzimušie – 356 puisīši un 301 meitenīte.
Par Vidzemes slimnīcu:
Vidzemes slimnīca ir ceturtā līmeņa daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību un tās galvenie darbības veidi ir stacionārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. 74,07% Vidzemes slimnīcas kapitāla pieder Valmieras novada pašvaldībai, 25,03% - Valkas novada pašvaldībai un 0,9% - Rīgas Stradiņa universitātei.