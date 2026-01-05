No 15. janvāra braukšana kļūs dārgāka: uzzini, cik maksāsi vilcienā un autobusā savā maršrutā
Autotransporta direkcija (ATD) atgādina – jau pavisam drīz, no 2026. gada 15. janvāra, spēkā stāsies jauni reģionālā sabiedriskā transporta tarifi. Lēmumu par izmaiņām 4. septembrī apstiprināja Sabiedriskā transporta padome, un tas skars gan vilcienu, gan autobusu pasažierus visā Latvijā.
Kas mainīsies?
Tarifu izmaiņas veidotas, lai saglabātu pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu finanšu ilgtspēju, vienlaikus ņemot vērā pārvadājumu attālumu un reģionu pieejamību:
-
Zonu sistēmā biļetes kļūs dārgākas par 0,30 €
-
Ārpus zonām un garākos maršrutos – par 0,20 €
Cenu piemēri, kas skars pasažierus:
Vilcieni
-
Rīga–Sigulda: 2,50 € → 2,80 €
-
Rīga–Dubulti: 2,00 € → 2,30 €
-
Rīga–Salaspils: 2,00 € → 2,30 €
-
Rīga–Liepāja: 8,90 € → 9,10 €
Autobusi
-
Rīga–Rēzekne: 11,70 € → 11,90 €
-
Liepāja–Grobiņa: 1,00 € → 1,20 €
-
Alūksne–Balvi: 2,10 € → 2,90 €
-
Kombuļi–Kazanova: 0,70 € → 0,90 €
Svarīgi zināt!
Biļetes, kas nopirktas līdz 14. janvārim, paliks derīgas līdz to termiņa beigām, savukārt no 15. janvāra biļetes tirgos tikai par jauno cenu.
Labā ziņa ikdienas braucējiem
Abonementa biļešu atlaides nemainās!
-
30 dienu biļete = 20 braucieni, bet atmaksājas jau pēc 21. brauciena
-
Pieejamas arī 1, 3 un 5 dienu biļetes
-
Braucienu skaita biļetēm – atlaides līdz 20%
Atvieglojumi saglabājas 100%
Visām sociāli aizsargātajām grupām braukšanas atlaides nemainās, tostarp:
-
pirmsskolas vecuma bērniem,
-
personām ar invaliditāti un pavadoņiem,
-
bāreņiem, audžuģimenēs esošiem jauniešiem līdz 24 gadiem,
-
politiski represētām personām,
-
daudzbērnu ģimenēm ar “Goda ģimene” apliecību.
Kāpēc tarifi tiek mainīti?
STP lēmums paredz, ka braukšanas maksas tarifi tiek pārskatīti vismaz reizi gadā, ņemot vērā inflāciju un vidējās algas izmaiņas.