Dīķī atrastas kopš pagājušā gada decembra meklēšanā izsludināta vīrieša mirstīgās atliekas.
Traģisks atrisinājums: Aizkraukles dīķī atrastais vīrietis ir kopš decembra meklētais Igors
Trešdien, 11. martā, no Aizkraukles pilsētas dīķa izceltais mirušais vīrietis ir pagājušā gada decembrī bezvēsts pazudušais Igors Martinovs, vēsta laikraksts "Staburags".
Kā izdevumam apstiprinājusi Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Rūta Strautniece, bojāgājušais ir 1965. gadā dzimušais aizkrauklietis.
Par vīrieša pazušanu Valsts policija sabiedrību informēja un plašus meklēšanas darbus uzsāka aizvadītā gada decembrī, taču tagad tie noslēgušies ar traģisku vēsti. Policija turpina skaidrot precīzus vīrieša nāves apstākļus.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Aizkrauklē dīķī atrasts noslīcis cilvēks, kurš tur atradies jau ilgāku laiku. Lai izceltu mirstīgās atliekas no ūdens, bija nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju palīdzība. Viņi izmantoja īpašus rīkus, lai uzlauztu ledu un piekļūtu noslīkušajam ķermenim.