Šodien 16:43
VIDEO: uz Gaujas tilta pie "Rāmkalniem" notikusi auto sadursme; satiksme ir apgrūtināta
Sestdienas pēcpusdienā uz autoceļa A3 uz Gaujas tilta Murjāņos, netālu no atpūtas parka "Rāmkalni", noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas vairākas automašīnas. Notikuma vietā strādā glābšanas dienesti, un satiksme ir būtiski apgrūtināta, liecina aculiecinieka publiskotais video.
Kā redzams videoierakstā no notikuma vietas, ir saskrējušās divas vieglās automašīnas – vienam no spēkratiem ir acīmredzami priekšdaļas bojājumi.
Notikuma vietā atrodas arī vismaz trīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes, kā arī Valsts policija, kas regulē satiksmi.
Satiksme negadījuma vietā tiek organizēta pa vienu joslu un ir ievērojami palēnināta, tādēļ autovadītājiem, kuri plāno doties Valmieras virzienā vai atpakaļ, jārēķinās ar papildu laiku ceļā.
Informācija par iespējamiem cietušajiem šobrīd nav pieejama. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.