Pārspēts 14. marta siltuma rekords.
Šodien 16:59
Gaisam silstot līdz +17 grādiem, kritis 54 gadus sens 14. marta siltuma rekords
Sestdien visā valstī labots 14. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Siltuma rekords pārspēts visās 25 novērojumu stacijās. Augstākā gaisa temperatūra līdz plkst. 15 bija +17,1 grāds Liepājā.
Ainažos, Liepājā, Pāvilostā, Rucavā, Skultē un Ventspilī labots ne tikai 14. marta, bet arī mēneša otrās dekādes siltuma rekords
Iepriekšējais 14. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords Latvijā bija +13,6 grādi 1972. gadā Rīgā.
Šomēnes siltuma rekordi pārspēti jau desmit dienās, kopumā laboti 97 rekordi. Vēl seši siltuma rekordi tika pārspēti 28. februārī.