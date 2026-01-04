Gāzes sprādzienā cietušās mājas iedzīvotāji varēs lūgt pagaidu dzīvokļu izīrēšanu
Gāzes sprādzienā cietušās Bauskas ielas mājas iedzīvotāji pirmdien varēs iesniegt iesniegumus par pagaidu dzīvokļu izīrēšanu, informēja Rīgas pašvaldība.
Lai saņemtu pašvaldības izīrētu dzīvojamo telpu, kur var uzturēties līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk par gadu, iedzīvotājiem jāvēršas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Brīvības ielā 49/53.
Tikmēr risku apdrošinātāja "Balta" informē, ka kompānijā apdrošināti astoņi dzīvokļi, kas atrodas šajā mājā. Apdrošināto dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt atlīdzību.
Pēc sprādziena evakuētajiem cilvēkiem, kuriem liegta uzturēšanās mājā, "Balta" izmaksās vienreizēju kompensāciju 1000 eiro, lai var iegādāties pirmās nepieciešamības preces, apģērbus un citas nepieciešamās lietas. Ja tiks noteikts, ka mājā nevar uzturēties, līdz tā netiks atjaunota, "Balta" atlīdzinās arī līdzvērtīgas dzīvesvietas īri, fiksētos komunālos maksājumus - ūdens, elektrības, apkures maksājumi -, kā arī apsardzes kompānijas, televīzijas un interneta pakalpojuma sniedzēju ikmēneša maksājumus cietušajā dzīvoklī.
Apdrošināšana atlīdzinās arī izdevumus par sprādzienā cietušo dzīvokļu atjaunošanu un klienta atbildību par kopīpašumu.
Rīgas pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Vilemsons informēja, ka patlaban Prūšu ielas viesnīcā uzturas 26 iedzīvotāji, kuri palikuši bez pajumtes gāzes sprādziena dēļ.
Kā vēstīts, evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu, kuru var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 80 001 201.
Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts. Plašāka informācija par sociālās palīdzības iespējām pieejama pa tālruni 80 001 201.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā gāja bojā divi cilvēki - persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un AS "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
Glābšanas darbi Torņakalnā turpinās
Rīgā piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī ...
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.