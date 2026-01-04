Ogres pašvaldība piešķīrusi Apinim 1000 eiro naudas balvu par izcīnīto zelta medaļu Pasaules čempionātā paravieglatlētikā
Ogres novada pašvaldība piešķīrusi Aigaram Apinim 1000 eiro naudas balvu par izcīnīto zelta medaļu Pasaules čempionātā paravieglatlētikā, liecina domes sēdes lēmums.
Apinis izcīnija zelta medaļu diska mešanā Pasaules čempionātā paravieglatlētikā Indijā 2025. gada 29. septembrī.
Naudas balva tiek piešķirta no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem - sadaļas "Kultūras aktivitātes un pasākumi".
Jau rakstīts, ka Latvijas parasportisti Apinis un Rihards Snikus sociālajos medijos pauda neapmierinātību ar naudas balvu piešķiršanas kritērijiem izcilus sasniegumus guvušiem sportistiem.
Latvijas Nacionālās sporta padome (LNSP) un valdība atbalstījušas naudas balvu piešķiršanu vairākiem sportistiem par izciliem sasniegumiem kopumā 813 089 eiro apmērā.
Starp sportistiem, kuriem piešķirta naudas balva, ir arī parasportiste Diāna Krūmiņa, kamēr Apinim un Snikum, kuri aizvadītajā sezonā arī sasniedza augstus rezultātus, naudas balvas nav paredzētas.
Abi sportisti skaidroja, ka balva viņiem nav piešķirta, jo attiecīgajā grupā nav startējušas desmit valstis. Apinis arī apgalvoja, ka šāds kritērijs par sportistiem no desmit valstīm nav noteikts nevienā dokumentā, bet to esot izdomājusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).
Tomēr IZM skaidrojusi, ka prēmiju piešķiršana Latvijas sportistiem un parasportistiem par augstiem sasniegumiem starptautiskajās sacensībās notiek vienlīdzīgi un pēc vienotiem kritērijiem.
Sagatavojot priekšlikumus par naudas balvu piešķiršanu, LNSP izvērtē sacensību nozīmīgumu, tostarp piedalījušos valstu un sportistu skaitu, skaidroja IZM.
Taču valstu skaits, kas tiek ņemts vērā izvērtēšanā, vairāk balstās padomes iepriekšējā pieredzē. Pēdējo piecu gadu laikā par orientieri konsekventi izmantots vismaz desmit valstu dalījums, lai nodrošinātu salīdzināmu un taisnīgu prēmiju piešķiršanu, norādīja IZM.
Kopumā naudas balvas piešķirtas 78 sportistiem un vairākiem desmitiem treneru, kā arī vairākiem sportistus apkalpojošajiem darbiniekiem.
Balvas paredzētas par augstiem sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās sacensībās un universiādēs.
Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidente Daiga Dadzīte paudusi viedokli, ka valsts naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kritēriji esot subjektīvi un negodīgi, kā rezultātā Latvijas parasportisti Apinis un Snikus tika atstāti bez naudas balvām.