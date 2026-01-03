Subatē atklāta inovatīva “Sensorā lasītava”
Subatē ir atklāta sensorā lasītava, kas turpmāk sniegs bezmaksas sociālos pakalpojumus mazaizsargātu iedzīvotāju grupām. Sensorās istabas lielākoties tiek izmantotas terapeitiskiem mērķiem, taču to priekšrocības var novērot arī ikdienas mācību un darba vidē.
Sensorā lasītava bez maksas būs pieejama mazaizsargātu iedzīvotāju grupām: vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm u.c.. Galvenā uzmanība tiks pievērsta psiholoģiskās veselības veicināšanai, izglītībai un profesionālajam atbalstam.
Projektu īsteno 4 partneri no Lietuvas un Latvijas, kuriem ir ievērojama pieredze starptautisku projektu īstenošanā – Pasvalys “Marjus Katilišķa publiskā bibliotēka”, VŠĮ “Mokymų sinergija”, Augšdaugavas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība.
Šī pieredze, kā arī projekta partneru pieredze darbā ar sensorajām iekārtām un daudzie pētījumi, kas veikti visā pasaulē, pierāda nenoliedzamu sensorās vides labumu visu vecumu cilvēkiem ar dažādām emocionālām un fiziskām veselības problēmām, kuri saskaras ar dažādiem dzīves izaicinājumiem vai vienkārši cieš no stresa, trauksmes, koncentrēšanās grūtībām, bezmiega.
Sensorās istabas lielākoties tiek izmantotas terapeitiskiem mērķiem, taču to priekšrocības var novērot arī ikdienas mācību un darba vidē. Sensorās istabas rada elastīgu un pielāgojamu vidi, kas var palīdzēt cilvēkiem justies ne tikai relaksētākiem, bet arī koncentrētākiem un motivētākiem.
Jaunā pakalpojuma “Sensorā lasītava” unikalitāte slēpjas tajā, ka dažādu jomu elementi ir apvienoti vienā sistēmā, kas ļaus klientam gūt lielāku labumu un atvieglos piekļuvi piedāvātajiem pakalpojumiem, jo visi pakalpojumi tiks sniegti bibliotēkās – Subates pilsētas bibliotēkā un Višķu pagasta bibliotēkā. Iedzīvotāji aicināti izmantot jaunizveidotās istabas pakalpojumus – sensoro lasīšanu – un izmēģināt jauno aprīkojumu, kā arī piedalīties digitālās pratības, darba meklēšanas un uzņēmējdarbības prasmju apmācībās un grupu psiholoģiskajās konsultācijās, kas norisināsies 2026. gadā.
“Sensorās lasītavas” pakalpojumu mērķis ir veidot pozitīvu attieksmi pret lasīšanu un attīstīt lasīšanas paradumus projekta mērķa grupās, kā arī attīstīt cilvēku spējas veidot racionālu dzīvi, pieņemt lēmumus ikdienā un profesionālajā dzīvē, risināt emocionālās, personiskās un savstarpējās problēmas ar citiem cilvēkiem, mazināt šķēršļus reintegrācijai sabiedrībā un darba dzīvē, sniegt mērķa grupām informāciju par profesionālās karjeras plānošanu un īstenošanu, ņemot vērā indivīda īpašības (intereses, prasmes, spējas), konkrētām profesijām, mācīšanās, studiju un darba iespējām.
Projekta aktualitātēm var sekot sociālajā tīklā Facebook https://www.facebook.com/InclusiveLibraries