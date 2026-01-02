Ķekavas ikgadējais rūķu labdarības skrējiens pulcē 316 dalībniekus
316 mazi un lieli rūķi piedalījās tradicionālajā 31. decembra labdarības pasākumā "Vecgada rūķu skrējiens 2025".
Kā ziņo Ķekavas novada Sporta centrs, šogad pasākums notika sadarbībā ar biedrību "Dr. Klauns", dalībniekiem un apmeklētājiem bija iespēja ziedot naudu, tādējādi atbalstot biedrības darbību. Šī iniciatīva ļāva ikvienam pasākuma dalībniekam iesaistīties sociāli nozīmīgā labdarībā, jo "Dr. Klauns" ar sniedz palīdzību un emocionālu atbalstu bērniem slimnīcās visā Latvijā, palīdzot mazināt stresu un uzlabot pašsajūtu ārstēšanās laikā. No visas sirds sakām visiem paldies, kopā skaidrā naudā tika saziedoti 1133,52 eiro, ar pārskaitījumu 505 eiro un īpašs paldies Ķekavas uzņēmumam "Braueri Būve", kuri noziedoja piecus tūkstošus eiro. Šis dāsnais devums būtiski palielināja kopējo ziedojumu apjomu un ļaus biedrībai paplašināt programmas apmeklējumu skaitu ārstniecības iestādēs. Kopā biedrībai "Dr. Klauns" tika saziedoti 6638,52 eiro.
Ātrākie skrējēji 5,3 kilometru distances absolūtajā vērtējumā vīriešiem: Konstantīns Biktimirovs, Aleksandrs Judkins un Agris Samcovs, bet sievietēm - Melānija Rožukalne, Rita Anopa un Madlēna Freimane.
Finišā visi varēja sasildīties ar kafiju un kakao, notika atbalstītāju balvu izloze un ātrāko rūķu apbalvošana. Siltie dzērieni un draudzīgā kopābūšana palīdzēja dalīties iespaidos par distanci, bet balvu izloze piesaistīja uzmanību arī mazākajiem dalībniekiem un līdzjutējiem. Aicinām atzīmēt kalendāros nākamo tikšanos un turpināt skaisto tradīciju, kas apvieno kustību, prieku un labdarību.
Visas bildes ir pieejamas šeit. Tur iespējams lejupielādēt augstas izšķirtspējas attēlus personīgai lietošanai un atmiņām par pasākumu.