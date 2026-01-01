Daudzdzīvokļu mājas balkonā ielidojusi petarde, degušas svētku egles - glābēji aizvadījuši saspringtu svētku nakti
Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos nav gājuši bojā, cietuši vai izglābti cilvēki, bet reģistrēti vairāki ugunsgrēki, kuros no mājokļiem kopumā evakuējušies 50 cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar plkst. 16.46 VUGD saņēma izsaukumu uz Eduarda Smiļģa ielu Rīgā, kur četrstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega palodze un sadzīves mantas viena kvadrātmetra (m2) platībā. No piedūmotā mājokļa pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies pieci cilvēki. Plkst. 17.55 darbs notikuma vietā noslēdzās.
VUGD pirmo izsaukumu saistībā ar Jaunā gada sagaidīšanu saņēma plkst. 19.02, kad Olaines novada Olaines pagastā zem vieglās automašīnas dega petarde 0,01 m2 platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.
Plkst. 22.59 saņemts izsaukums uz Mārupes novada Mārupes pagastu, kur dega svētku egle 0,02 m2 platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.
Savukārt plkst. 00.15 VUGD saņēma izsaukumu uz Jauno ielu Liepājā, kur dega trīsstāvu dzīvojamās mājas jumts un starpstāvu pārsegums 40 m2 platībā. No ēkas evakuējās 18 cilvēki. Plkst. 03.08 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.
00.47 VUGD saņēma izsaukumu uz Aizkraukli, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega galds divu m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās viens cilvēks. Plkst. 01.28 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 2.34 VUGD saņēma izsaukumu uz Stirnu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 10 m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa pirms VUGD ierašanās evakuējās divi cilvēki, vēl četrus cilvēkus no blakus dzīvokļa evakuēja glābēji. Plkst. 3.43 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 2.39 glābēji saņēma izsaukumu uz Salnas ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega palīgtelpas siena un sadzīves mantas piecu m2 platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies 20 cilvēki. Plkst. 3.15 ugunsgrēks likvidēts.
Šajā gadu mijā, līdzīgi kā citās, bijuši ap 20 izsaukumu par to, ka dega atkritumi, atkritumu urnas, pirotehnikas kaste. VUGD norāda, ka, visticamāk, šie notikumi izcēlušies, jo atkritumos izmesti pirotehnikas izstrādājumi, brīnumsvecītes vai izsmēķi.
Šajā diennaktī saņemti arī vairāki izsaukumi, kuros degusi egle, adventes vainagi ar iedegtām svecītēm, kuri atstāti bez uzraudzības, kā arī notikumi, kur petarde degusi zem automašīnas vai ielidojusi daudzdzīvokļu mājas balkonā, aizdedzinot tur esošās sadzīves mantas.
Pagājušajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 82 izsaukumus - 46 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.