Latviešu duets Čehijas ekstralīgas spēlē rezultatīvs: Egle pēc Jaka piespēles gūst vārtus
Latvijas uzbrucējs Haralds Egle pēc Jāņa Jaka piespēles otrdien guva vārtus Čehijas hokeja līgas spēlē, Karlovi Varu "Energie" komandai svinot uzvaru.
"Energie", kuras sastāvā atgriezās trešais latvietis šajā komandā Roberts Mamčics, viesos ar 6:3 (1:0, 4:1, 1:2) pārspēja Česke Budejovices "Motor".
Septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Jaka piespēles Egle vairākumā izpildīja metienu bez ripas apstādināšanas un panāca 6:2.
Egle šosezon 38 mačos guvis septiņus vārtus un atdevis 13 rezultatīvas piespēles, bet Jakam 45 mačos ir desmit gūti vārti un 13 rezultatīvas piespēles.
Vēl otrdien Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" mājās ar 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Brno "Kometa", Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) uzveica Vītkovices "Ridera" ar Ralfu Freibergu ierindā, bet Markuss Komuls ar Litvīnovas "Verva" viesos ar 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) zaudēja "Mlada Boleslav".
No latviešu komandā turnīra tabulā visaugstāk ir "Bili Tygrzi", kas ir turnīra vicelīdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.