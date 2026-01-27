Megana Mārkla par skaistumkopšanas misēkli krīt sociālo tīklu lietotāju nežēlastībā. Vai tiešām tik traki?
Saseksas hercogieni Meganu Mārklu fani izsmēja pēc tam, kad viņas jaunākajā parādīšanās reizē Sandensa kinofestivālā bija manāms kāds skaistumkopšanas misēklis.
Saseksas hercogiene kopā ar vīru princi Hariju apmeklēja dokumentālās filmas, kuras abi bija izpildproducenti, otro seansu. Filmas nosaukums ir “Cookie Queens”.
Megana bija izvēlējusies tumši zilu mēteli, melnas bikses un krēmkrāsas džemperi. Grims bija minimāls — bronzīgs un svaigs, bet mati saņemti gludā zirgastē. Taču sociālajos tīklos ātri vien pamanīja, ka galvas kreisajā pusē redzami pieaudzētie mati.
Kāds lietotājs platformā "X" vaicāja: “Uz ko es te skatos? Grims ir par tumšu un nesakrīt ar kakla toni, un kas notiek ar pakausi?”
Cits lietotājs piebilda: “Slikti pieaudzēti mati!”
Vēl kāds cits rakstīja: “Slimīga piekasīšanās pie sīkumiem” — (viņa) pieļauj iesācēja kļūdu ar matu pieaudzējumiem… frizieris uztaisīja šo jūkli? Jo, skaidrs taču, karaļnama hercogiene NEKAD netaisītu sev matus pati. Tas ir vienkāršo ļaužu darbs.”
Savukārt vēl kāds pauda, ka Megana Mārkla sāk demonstrēt plikpaurības pazīmes. "Viņa ir pārmērīgi apstrādājusi savus dabiskos afro tipa matus, tos iztaisnojot ar gludekli, lai izskatītos mazāk “afrikāniska”, un tāds ir rezultāts."