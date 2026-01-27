VIDEO: Krievijas droni trāpa pasažieru vilcienam Ukrainā, kurā bija vairāk nekā 200 cilvēku
foto: AP/Scanpix
Ukrainā droniem trāpot pasažieru vilcienam, nogalināti četri cilvēki.
VIDEO: Krievijas droni trāpa pasažieru vilcienam Ukrainā, kurā bija vairāk nekā 200 cilvēku

Krievijas karaspēkam ar droniem Ukrainā veicot triecienu pasažieru vilcienam, nogalināti četri cilvēki, otrdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Nav un nevar būt nekāda militāra mērķa, lai iznīcinātu civiliedzīvotājus vilciena vagonā. Šajā vilcienā atradās vairāk nekā 200 cilvēku. Bet vagonā, kuram trāpīja viens no Krievijas bezpilota lidaparātiem, atradās 18 cilvēki," teikts Zelenska paziņojumā, kas publicēts viņa sociālo tīklu kontos.

Saskaņā ar prokuratūras informāciju Harkivas apgabalā divi droni eksplodēja netālu no vilciena, bet vēl viens trāpīja pasažieru vagonam, kur izraisījies ugunsgrēks.

Triecienā cietis reisa Barvinkove-Čopa-Ļviva vilciens.

