VIDEO: Krievijas droni trāpa pasažieru vilcienam Ukrainā, kurā bija vairāk nekā 200 cilvēku
Krievijas karaspēkam ar droniem Ukrainā veicot triecienu pasažieru vilcienam, nogalināti četri cilvēki, otrdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Nav un nevar būt nekāda militāra mērķa, lai iznīcinātu civiliedzīvotājus vilciena vagonā. Šajā vilcienā atradās vairāk nekā 200 cilvēku. Bet vagonā, kuram trāpīja viens no Krievijas bezpilota lidaparātiem, atradās 18 cilvēki," teikts Zelenska paziņojumā, kas publicēts viņa sociālo tīklu kontos.
President Zelensky says four people were killed this evening when three Russian drones attacked a @Ukrzaliznytsia passenger train in Kharkiv region, eastern Ukraine.— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 27, 2026
“There is and can be no military purpose in killing civilians in a train carriage,” he said. “Specifically,… pic.twitter.com/sMUvKmvTtq
Saskaņā ar prokuratūras informāciju Harkivas apgabalā divi droni eksplodēja netālu no vilciena, bet vēl viens trāpīja pasažieru vagonam, kur izraisījies ugunsgrēks.
🚨 Russian drones just hit a passenger train near Kharkiv in Ukraine, killing at least three people. pic.twitter.com/XUnjjRti07— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 27, 2026
Triecienā cietis reisa Barvinkove-Čopa-Ļviva vilciens.