Pārsteigums no Indijas premjerministra - Narendra Modi sociālajā tīklā "X" raksta latviski
Eiropas Savienība (ES) un Indija ir pabeigušas sarunas par brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu, un šo svarīgo brīdi Indijas premjerministrs Narendra Modi ir izvēlējies atzīmēt ne tikai sociālajos tīklos, bet arī latviešu valodā!
Viņš sociālajā tīklā "X" ierakstījis latviešu valodā: "Šodien noslēgtā Indijas un ES brīvās tirdzniecības nolīguma vienošanās iezīmē būtisku pavērsienu mūsu attiecībās. Vēlos izteikt pateicību visiem Eiropas līderiem par viņu konstruktīvo pieeju un apņēmību, kas ļāva šo līgumu padarīt iespējamu. Šis nolīgums padziļinās mūsu ekonomiskās saites, radīs jaunas iespējas mūsu cilvēkiem un stiprinās Indijas–Eiropas partnerību, nodrošinot labklājīgu nākotni."
Šodien panāktā Indijas un ES Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana iezīmē nozīmīgu pavērsienu mūsu attiecībās. Es pateicos visiem Eiropas līderiem gadu gaitā par viņu konstruktīvo garu un apņēmību, kas ļāva šo padarīt iespējamu. Šis nolīgums padziļinās ekonomiskās saites,…— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026
Šāds solis ir izraisījis pārsteigumu, ņemot vērā, ka šo valodu, kas nav viena no Indijas oficiālajām valodām, izmanto pats premjerministrs, lai informētu par nozīmīgu starptautisko notikumu. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka Modi par panākto vienošanos informējis ne tikai latviski, bet arī citās Eiropas Savienības valodās, tostarp igauņu, nīderlandiešu, franču un citās.
Vienošanās paredz, ka Indija pakāpeniski samazinās tarifus importētajiem automobiļiem no 110% līdz 10%, savukārt tarifi automobiļu detaļām pēc pieciem līdz desmit gadiem tiks pilnībā atcelti, ziņo Eiropas Komisija. Arī tarifi iekārtām, ķimikālijām un farmācijas produktiem tiks gandrīz pilnībā atcelti.
Savukārt tarifi atsevišķiem ES lauksaimniecības produktiem būs ievērojami samazināti. Tarifi vīnam pakāpeniski samazināsies no 150% līdz 20%, bet 40% tarifs olīveļļas importam tiks atcelts. Tāpat tiks atcelts 50% tarifs pārstrādātiem pārtikas produktiem, tai skaitā makaroniem un šokolādei.
Tomēr jānorāda, ka tādi lauksaimniecības produkti kā liellopu gaļa, vistas gaļa, rīsi un cukurs šajā nolīgumā nav ietverti, un visi importētie produkti no Indijas turpinās ievērot ES noteiktos standartus.