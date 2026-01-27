Par konsultantu LMT un “Tet” daļu izpirkšanas darījumā plāno paziņot nedēļas otrajā pusē
Informāciju par izvēlēto juridisko konsultantu tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanai no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia" plānots paziņot nedēļas otrajā pusē, pastāstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Otrdien valdība slēgtajā sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu par darījuma attīstības progresu, un pēc jautājuma izskatīšanas Valainis norādīja, ka darījums ieilga drošības pārbaužu dēļ.
Valainis atzīmēja, ka, ņemot vērā, ka šajos uzņēmumos ir kritiskā infrastruktūra, tika veiktas visu iesaistīto personu padziļinātas pārbaudes. Pārbaudāmo personu skaits bijis liels, tostarp ārvalstu speciālisti, un tas prasījis laiku, kā arī sadarbību ar ārvalstu dienestiem.
Pārbaudes ir noslēgušās sekmīgi, un pēc drošības iestāžu atzinumu saņemšanas darījumu iespējams virzīt nākamajā fāzē.
Jau ziņots, ka darījums par LMT un "Tet" daļu izpirkšanu varētu tikt noslēgts šī gada jūlijā.
Ekonomikas ministrijā norāda, ka puses ir apņēmušās ievērot saskaņoto grafiku, kas paredz daļu pārdošanas līguma noslēgšanu šī gada jūlijā un darījuma pabeigšanu, kā arī papildu stratēģiskā investora piesaisti 2026. gada otrajā pusē.
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu. Pušu mērķis ir parakstīt galīgo vienošanos līdz 2025. gada beigām, un plānots, ka darījums tiks pabeigts 2026. gada pirmajā pusgadā.
Pašlaik valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" - 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" - 23%, bet "Possessor" - 5%.
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.