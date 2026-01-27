Policija Jēkabpilī meklē bezvēsts pazudušo 2009. gadā dzimušo Emīlu Broku.
112
Vakar 23:28
Izgāja no mācību iestādes Jēkabpilī un pazuda: policija meklē Emīlu Broku
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Emīlu Broku, kurš 27. janvārī ap pulksten 13.00 izgāja no mācību iestādes Jēkabpilī, Jaunā ielā un kopš tā laika nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 175 cm, īsi, tumši mati. Bija ģērbies melnā virsjakā, gaišās sporta biksēs, kājās melni apavi, galvā melna cepure un līdzi melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
