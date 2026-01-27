Avārijas dēļ bloķēta Bauskas šoseja pie Codes./ Foto: ilustratīvs
Vakar 23:50
Negadījuma dēļ bloķēta Bauskas šoseja pie Codes
Otrdienas vakarā ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme uz Bauskas šosejas netālu no Codes, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC), atsaucoties uz Valsts policiju.
Negadījuma vietu var apbraukt pa autoceļiem Vecsaule-Rudzi-Code (V1087), Bauska-Linde (P88) un Bauska-Aizkraukle (P87).
Operatīvā LVC informācija liecina, ka otrdienas vakarā braukšanas apstākļi pa vairumu lielo ceļu uz dienvidiem un rietumiem no Rīgas ir apgrūtināti, un arī Bauskas šoseja nav izņēmums - braukšanu pa to apgrūtina sniegs.
Slidenie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti.